Новосибирцы сняли на видео драку на проезжей части: двое били третьего бейсбольной битой

7 июля в новосибирском паблике АСТ-54 было опубликовано видео жестокой драки прямо на проезжей части. Двое мужчин жестоко избивали третьего, лежащего на асфальте. Жертву пинали и били бейсбольной битой. А мимо проезжали автомобили.

Драка произошла на улице улице Бориса Богаткова у остановки "Кафе Лада".