Новосибирцы за сутки раскупили билеты на "Матильду"

В Новосибирске старт продаж на показ фильма "Матильда" вызвал ажиотаж. За сутки зрители раскупили места в двух из трех кинозалов, в которых будут показывать фильм, сообщила ТАСС в четверг, 21 сентября, пресс-секретарь сети кинотеатров "Люксор" Хельга Пирогова.
За сутки стоимость билетов на "Матильду" в Новосибирске выросла с 350 рублей до 450 рублей.
"Честно говоря, когда мы объявили о предпремьерном показе, мы даже не ожидали, что у нас будет такой ажиотажный спрос", — призналась Пирогова.
Предпремьерный показ состоится 22 сентября. НГС отмечает, что первоначально планировалось показывать картину в одном зале, однако из-за ажиотажного спроса в "Люксоре" решили дополнительно открыть второй и третий залы.
Справка
"Матильда" — российский художественный фильм режиссёра Алексея Учителя, выходящий в прокат 26 октября 2017 года. Историческая мелодрама рассказывает об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича.
Против фильма резко выступила РПЦ и депутат Госдумы Наталья Поклонская.
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