Новосибирцы за сутки раскупили билеты на "Матильду"

За сутки стоимость билетов на "Матильду" в Новосибирске выросла с 350 рублей до 450 рублей.

"Честно говоря, когда мы объявили о предпремьерном показе, мы даже не ожидали, что у нас будет такой ажиотажный спрос", — призналась Пирогова.

Предпремьерный показ состоится 22 сентября. НГС отмечает, что первоначально планировалось показывать картину в одном зале, однако из-за ажиотажного спроса в "Люксоре" решили дополнительно открыть второй и третий залы.

Справка

"Матильда" — российский художественный фильм режиссёра Алексея Учителя, выходящий в прокат 26 октября 2017 года. Историческая мелодрама рассказывает об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича.

Против фильма резко выступила РПЦ и депутат Госдумы Наталья Поклонская.