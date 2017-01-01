5 новшеств в оплате услуг ЖКХ в 2017 году 

Случай первый: жильцы временно отсутствуют

До 1 января жильцы квартир без счетчиков, уезжая из дома больше, чем на пять дней (на дачу, в командировку, в санаторий и т.п.), имели право потребовать перерасчет платы за услуги ЖКХ. Предъявляй документы, подтверждающие отсутствие, — и получай "скидку".

Пользовались этим иногда не очень добросовестные товарищи: скажем, по справкам они были на даче, а по факту на выходные возвращались домой.

И вот с 1 января лазейка исчезла: перерасчет не производится, если квартира?не оборудована счетчиком при наличии технической возможности. По словам Людмилы Сусловой, эта мера будет стимулировать людей ставить счетчики.

Если же технической возможности поставить счетчик нет, и это подтверждено, перерасчет за период временного отсутствия сделают.

Случай второй: в квартире живет больше людей, чем зарегистрировано

Мы уже не раз писали, какие проблемы создают квартиры без счетчика, в которых зарегистрирован один человек, а проживают несколько. Это одна из причин высокой платы за потребление на общедомовые нужды (ОДН).

Если до 1 января количество проживающих граждан можно было определить только на основании протокола органа полиции, то теперь все стало проще. С 1 января управляющим компаниям дали право самим составить акт и передать его в органы полиции. Это следует из новой редакции п. 58 постановления правительства РФ №354.

Случай третий: в квартире никто не живет

Раньше в правилах не было явного указания, как начислять коммунальные платежи, если в квартире никто не зарегистрирован. Не было в квартире счетчиков — значит потребление воды и электричества равно нулю.

Теперь подход изменился: с 1 января всем собственникам этого жилья будет начисляться потребление по нормативу. "Это тоже будет стимулом устанавливать в квартире счетчики", — поясняет Людмила Алексеевна.

Случай четвертый: хозяин квартиры не пускает контролеров

Еще одна проблемная история: искажение показаний индивидуальных счетчиков. Прибегают к этому жильцы иногда вполне осознанно: чтобы поменьше платить. А иногда и просто ошибаются. Занижение показаний — еще одна причина высокой платы за ОДН. Контролеров же они могли в свою квартиру и не пустить: мое жилье, кого хочу, того пускаю.

По словам Людмилы Сусловой, сейчас, если гражданин не пустил в квартиру контролеров два раза, будет составляться акт об отказе в проведении проверки. И затем гражданину за три месяца начислят плату по среднему потреблению, а в дальнейшем - по нормативу с повышающим коэффициентом. Повышающий коэффициент с 1 января — 1,5.

Случай пятый: показания общего счетчика меньше суммы потребления в квартирах

На практике общедомовые счетчики воды показывают или больше, или меньше суммы потребления в квартирах. Чтобы вывести платеж за воду для конкретной квартиры, складывают кубометры квартир со счетчиками и нормативные кубометры квартир без счетчиков. А дальше поступали так.

Если сумма получалась больше, чем на общедомовом приборе учета, значит, в доме экономили. И экономили, понятно, квартиры, которые платят по нормативам.

И вот до 1 января эту экономию "счисляли" с каждой квартиры. Если экономия была большой, то и "счисляли" много. В редакцию altapress.ru как-то обратились обеспокоенные граждане, которые регулярно получали в квитанциях ноль кубометров, хотя по показаниям их счетчика они вылили больше кубометра.

Но с 1 января это "счисление", по словам Людмилы Сусловой, отменили. Так что теперь экономия дому не зачтется.

Если же общедомовой счетчик показал больше суммы поквартирного потребления, то "дельту" раскинут по квартирам пропорционально занимаемой площади, как и раньше.