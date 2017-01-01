Нужно ли платить за разбитый товар?

Жанна из Барнаула спрашивает: "Недавно была в супермаркет и нечаянно задела банку компота, которая упала и разбилась. Меня заставили заплатить за товар. Правильно ли со мной поступили?"

В Центре защиты прав потребителей пояснили: Согласно ст. 211 ГК РФ риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несёт его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором. Таким образом, требование продавца о возмещении стоимости разбитой банки компота неправомерно. Смотрите также