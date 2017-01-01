Нужно ли платить за разбитый товар?

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Сегодня, 18:45.
Потребитель

Жанна из Барнаула спрашивает: "Недавно была в супермаркет и нечаянно задела банку компота, которая упала и разбилась. Меня заставили заплатить за товар. Правильно ли со мной поступили?"

Барнаул - город супермаркетов и ТРЦ.
Барнаул - город супермаркетов и ТРЦ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В Центре защиты прав потребителей пояснили:

Согласно ст. 211 ГК РФ риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несёт его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором. Таким образом, требование продавца о возмещении стоимости разбитой банки компота неправомерно.

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