Нужно ли платить за разбитый товар?

Жанна из Барнаула спрашивает: "Недавно была в супермаркет и нечаянно задела банку компота, которая упала и разбилась. Меня заставили заплатить за товар. Правильно ли со мной поступили?"
В Центре защиты прав потребителей пояснили:
Согласно ст. 211 ГК РФ риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несёт его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором. Таким образом, требование продавца о возмещении стоимости разбитой банки компота неправомерно.
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