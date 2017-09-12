О чем пишут женщины в своих смешных записках и объявлениях

Некоторые глуповатые самцы недопонимают того тонкого юмора, что разлит в каждой из надписей в этой фотоподборке. Ну и тьфу на таких некоторых.

Пишут девушки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пишут девушки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пишут девушки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пишут девушки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пишут девушки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пишут девушки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пишут девушки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пишут девушки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пишут девушки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пишут девушки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пишут девушки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пишут девушки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пишут девушки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пишут девушки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пишут девушки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пишут девушки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пишут девушки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Пишут девушки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Источник.