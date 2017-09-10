О добром. В Барнаульском зоопарке сняли на видео кенгуру с детёнышем

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" снял небольшое видео о жизни маленького кенгуренка, рождением которого похвастался в начале сентября. Ролик выложили в группе зоопарка "ВКонтакте". Малыш уже выбирается из сумки мамы и свободно гуляет по вольеру.
Мама-кенгуру, по словам администрации зоопарка, заботливо уберегает еще неокрепшее дитя от любопытных глаз. А гости зоопарка зачастую пытаются найти сумку с малышом у папы.
Самка кенгуру Беннетта (а именно этот вид имеется в зоопарке Барнаула) вынашивает потомство в сумке 6-8 месяцев.
В апреле прошлого года в зоопарке погиб новорожденный кенгуренок. Как рассказывал altapress.ru директор "Лесной сказки" Сергей Писарев, самка испугалась вспышек и фонарей камер и выкинула из своей сумки детеныша.
В конце июля 2017 года в зоопарке родились трое амурских тигрят.
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