О добром. В Барнаульском зоопарке сняли на видео кенгуру с детёнышем

63
Сегодня, 19:09.
Жизнь

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" снял небольшое видео о жизни маленького кенгуренка, рождением которого похвастался в начале сентября. Ролик выложили в группе зоопарка "ВКонтакте". Малыш уже выбирается из сумки мамы и свободно гуляет по вольеру.

Кенгуренок в Барнаульском зоопарке.
Кенгуренок в Барнаульском зоопарке. Фото: instagram.com/achebotariov.

Мама-кенгуру, по словам администрации зоопарка, заботливо уберегает еще неокрепшее дитя от любопытных глаз. А гости зоопарка зачастую пытаются найти сумку с малышом у папы.

Самка кенгуру Беннетта (а именно этот вид имеется в зоопарке Барнаула) вынашивает потомство в сумке 6-8 месяцев.

В апреле прошлого года в зоопарке погиб новорожденный кенгуренок. Как рассказывал altapress.ru директор "Лесной сказки" Сергей Писарев, самка испугалась вспышек и фонарей камер и выкинула из своей сумки детеныша.

А как вам такая красота😊

Публикация от Александр Чеботарёв (@achebotariov)

В конце июля 2017 года в зоопарке родились трое амурских тигрят.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров