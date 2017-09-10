О добром. В Барнаульском зоопарке сняли на видео кенгуру с детёнышем

Мама-кенгуру, по словам администрации зоопарка, заботливо уберегает еще неокрепшее дитя от любопытных глаз. А гости зоопарка зачастую пытаются найти сумку с малышом у папы.

Самка кенгуру Беннетта (а именно этот вид имеется в зоопарке Барнаула) вынашивает потомство в сумке 6-8 месяцев.

В апреле прошлого года в зоопарке погиб новорожденный кенгуренок. Как рассказывал altapress.ru директор "Лесной сказки" Сергей Писарев, самка испугалась вспышек и фонарей камер и выкинула из своей сумки детеныша.

А как вам такая красота😊 Публикация от Александр Чеботарёв (@achebotariov) Сен 7 2017 в 10:41 PDT

В конце июля 2017 года в зоопарке родились трое амурских тигрят.