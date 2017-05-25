Дети обожают путешествия и приключения. В проекте журнала "Япокупаю. Барнаул" они рассказывают о том, где успели побывать, делятся впечатлениями и мечтами. Мы тоже решили пофантазировать и поместили ребят в декорации самых легендарных городов мира.

О каких путешествиях мечтают барнаульские дети? Фото: архив центра детской моды "Алые паруса". О каких путешествиях мечтают барнаульские дети? Фото: архив центра детской моды "Алые паруса". О каких путешествиях мечтают барнаульские дети? Фото: архив центра детской моды "Алые паруса". О каких путешествиях мечтают барнаульские дети? Фото: архив центра детской моды "Алые паруса". О каких путешествиях мечтают барнаульские дети? Фото: архив центра детской моды "Алые паруса". О каких путешествиях мечтают барнаульские дети? Фото: архив центра детской моды "Алые паруса". О каких путешествиях мечтают барнаульские дети? Фото: архив центра детской моды "Алые паруса". О каких путешествиях мечтают барнаульские дети? Фото: архив центра детской моды "Алые паруса". О каких путешествиях мечтают барнаульские дети? Фото: архив центра детской моды "Алые паруса". О каких путешествиях мечтают барнаульские дети? Фото: архив центра детской моды "Алые паруса". Надеемся, они когда-нибудь там побывают. Центр детской моды "Алые паруса" Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 67-а