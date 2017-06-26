О проведении телефонной "горячей линии" по вопросам детского отдыха и оздоровления.

Получить ответы на интересующие вопросы можно в Учебно-консультационном центре по защите прав потребителей, гигиенического обучения и воспитания населения по телефонам "горячей линии":

Специалисты по вопросам гигиенического обучения:

телефон: (3852) 504-067

Специалисты по защите прав потребителей:

телефон: (3852) 504 – 061:

Режим работы: понедельник- четверг с 8:00 до 17:00 часов, пятница с 8:00 до 16:00.

Телефон "горячей линии" санитарно - гигиенического отдела ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае": 8(3852) 50-30-79

Режим работы: понедельник - четверг с 8:30 до 17:18, обед с 12:45 до 13:33, пятница с 8:30 до 16:30 обед: с 12:45 до 13:33.

Консультации можно также получить в филиалах ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" (телефоны можно найти на сайте , в разделе "филиалы Центра").



