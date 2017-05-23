Фотофакты. Обь у Барнаула преодолела критический уровень

Вода в Оби в черте Барнаула на 4 см превысила критический уровень и поднялась до отметки 544 см. Такие данные 23 мая опубликовал Алтайский ЦГМС. Корреспондент altapress.ru посмотрел на полноводную реку у Речного вокзала. Оказалось, что из-за подъема Оби в устье Барнаулки практически застопорилось течение. Река "встала".
За прошедшие сутки вода в Оби поднялась на 8 см. При этом в других населенных пунктах уровень воды упал. Так, Бия в районе Бийска опустилась на 16 см до 230 см. Уровень Катуни в районе Сросток снизился на 7 см до 405.
Напомним, что вторая волна паводка в Алтайском крае должна начаться после 25 мая. По словам губернатора Алтайского края Александра Карлина, в отдельных точках края паводок будет серьезным: в бассейнах рек Катунь и Бия, в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби.
А в минувшую субботу мэр Барнаула Сергей Дугин проинспектировал работы по укреплению земляной насыпи на Оби в поселке Ильича, который традиционно затапливает в летнее половодье. Глава Октябрьского района Вячеслав Новиков сообщил мэру, что новая насыпь сможет удержать уровень воды выше семи метров.
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