Оба Алтая номинировали на премию National Geographic

Алтайский край представлен в номинациях "Российский приключенческий отдых" и "Российский оздоровительный отдых". Республика Алтай номинирована как "Российский оздоровительный отдых" и "Российский курортный отель". В последнем фигурирует природно-оздоровительный комплекс в Урлу-Аспаке "Алтай Резорт".

Напомним, в 2016 году Алтайский край победил в номинации "Российский приключенческий отдых".

Онлайн-голосование продлится до 15 октября.