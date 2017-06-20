Оба Алтая номинировали на премию National Geographic

Журнал о природе и путешествиях National Geographic Traveler объявил голосование, по итогам которого будут выбраны лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха 2017 года. В число номинантов вошли Алтайский край и Республика Алтай.
Алтайский край представлен в номинациях "Российский приключенческий отдых" и "Российский оздоровительный отдых". Республика Алтай номинирована как "Российский оздоровительный отдых" и "Российский курортный отель". В последнем фигурирует природно-оздоровительный комплекс в Урлу-Аспаке "Алтай Резорт".
Напомним, в 2016 году Алтайский край победил в номинации "Российский приключенческий отдых".
Онлайн-голосование продлится до 15 октября.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.