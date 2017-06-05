Оба Алтая оказались во главе рейтинга самых чистых регионов России

Республика Алтай заняла второе место в списке, Алтайский край — третье. В число аутсайдеров рейтинга вошли Свердловская и Ленинградская области.

Самым экологический грязным регионом признана Челябинская область. Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт отмечает, что в субъекте остается острым вопрос загрязнения воздуха. "Проблемы есть, но есть и динамика по их решению — то же снижение выбросов. Также область является пилотным регионом по введению новых нормативов выбросов. Будем надеяться, что в ближайшей перспективе ситуация начнет меняться в лучшую сторону", — пояснила она (цитата по "Ленте").

При анализе ситуации в регионах учитывались состояние воздуха и воды, количество сбросов и выбросов вредных веществ, а также ответственность власти и активность местных общественных организаций.