Оба Алтая оказались во главе рейтинга самых чистых регионов России

Республика Алтай и Алтайский край возглавили экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2017 года, составленный общероссийской организацией "Зеленый патруль". Самой чистой оказалась Тамбовская область, а самой грязной — Челябинская.
Республика Алтай заняла второе место в списке, Алтайский край — третье. В число аутсайдеров рейтинга вошли Свердловская и Ленинградская области.
Самым экологический грязным регионом признана Челябинская область. Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт отмечает, что в субъекте остается острым вопрос загрязнения воздуха. "Проблемы есть, но есть и динамика по их решению — то же снижение выбросов. Также область является пилотным регионом по введению новых нормативов выбросов. Будем надеяться, что в ближайшей перспективе ситуация начнет меняться в лучшую сторону", — пояснила она (цитата по "Ленте").
При анализе ситуации в регионах учитывались состояние воздуха и воды, количество сбросов и выбросов вредных веществ, а также ответственность власти и активность местных общественных организаций.
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