Объем привлеченных средств клиентов в Алтайском филиале превысил 20 миллиардов

Рост ресурсной базы наблюдается как в корпоративном, так и в розничном сегментах.

Основной рост пассивов юридических лиц обеспечил крупный бизнес, объем привлеченных средств которого с начала 2017 года составил более 1,2 млрд рублей.

Вклады населения, размещенные в Алтайском филиале, увеличились с начала года на 13,7% до 10,6 млрд рублей. Количество вкладчиков филиала в регионе на сегодняшний день превышает 54 тыс. человек.

Дмитрий Потылицын,

Директор Алтайского филиала АО "Россельхозбанк":

"Широкий выбор и привлекательность депозитных программ Россельхозбанка, а также высокий уровень доверия жителей края привлекает к нам все больше клиентов, что способствует стабильному наращиванию ресурсной базы".

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.