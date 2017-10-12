Объем привлеченных средств клиентов в Алтайском филиале Россельхозбанка превысил 21 млрд рублей

По данным на 1 октября 2017 года филиал Банка предоставил жителям и предприятиям региона кредиты на сумму 8,6 млрд рублей. Более 5,2 млрд рублей кредитных средств было получено юридическими лицами . Населению выдано более 16,5 тыс. кредитов, из них более 902,7 млн рублей получено заемщиками на улучшение жилищных условий, на потребительские цели - 2,4 млрд рублей. Активная работа также ведется в сегменте карточного бизнеса: количество платежных карт, эмитированных филиалом Банка, достигло 114 тысяч.

Владимир Богданов,

заместитель директора Алтайского регионального филиала АО "Россельхозбанк":

Мы постоянно работаем над поддержанием высоких стандартов обслуживания клиентов и повышением качества кредитного портфеля. Нашей целью остается гармоничное развитие всех направлений и сохранение уверенных позиций на рынке кредитования в крае.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.