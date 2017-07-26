Объем срочных вкладов населения в Алтайском филиале Россельхозбанка превысил 11 млрд рублей

На сегодняшний день в филиале открыто более 65 тысяч депозитов. Отмечается стабильный рост привлеченных средств в онлайн-вклады. Только в текущем году было открыто 349 таких вкладов на сумму более 180 млн рублей. Рост с начала года составил 84%.

Наибольшей популярностью у жителей региона пользуется вклад "Пенсионный плюс", который предоставляет возможность пополнять счет без ограничения по сроку, и "Классический", отличающийся повышенной процентной ставкой. Кроме того в 2017 году в Россельхозбанке введен новый вклад для физических лиц – "Инвестиционный". Данное предложение предоставляет возможность клиентам получать доход как от размещенных денежных средств на депозите, так и за счет вложений в паевые инвестиционные фонды.

Дмитрий Потылицын,

директор регионального филиала Банка:

Положительная динамика роста объема привлеченных средств клиентов во вклады стала возможна благодаря привлекательным условиям, конкурентным процентным ставкам и активному продвижению в регионе депозитных продуктов, которые отвечают всем основным требованиям вкладчиков по сбережению и накоплению денежных средств.

Более подробную информацию об условиях открытия вкладов можно получить по номеру 8 (3852) 53-63-73 и на сайте Банка www.rshb.ru.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации