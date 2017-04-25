Объявились родные алтайского солдата, останки которого были найдены в Ленинградской области

Сценарий, написанный жизнью

...Клочок суши, размером 600 на 400 метров в месте впадения реки Тосны в Неву, на котором нашли солдата, по странному стечению обстоятельств именуется Ивановским пятачком и на старых военных картах обозначен как важный стратегический плацдарм проходившей в этом месте первой линии обороны Ленинграда, протянувшейся от Невы до Пушкина и Павловска.

23 августа 2016 года в 10 метрах от дороги в районе города Отрадное Ленинградской области, в массе останков воинов, удерживавших Ивановский пятачок, поисковики из Сибирского кадетского корпуса находят два солдатских медальона, один из которых, поднятый кадетом Леонидом Цымбаловым, удается прочесть по прибытии на базу экспедиции. Обладатель медальона Иван Алексеевич Чапайкин, 1909 г. р., оказывается уроженцем Новосибирска, и юные поисковики понимают, что возвращение этого солдата из безвестности - их историческая миссия...

Леонид Цымбалов,

воспитанник Сибирского кадетского корпуса (Новосибирск):

В траншее, когда стоял на лопате, я даже сначала не понял, что это медальон. Потом с волнением ждал ждал, будет ли он прочитан, а когда дождался, был потрясен, что найденный мной солдат из города Новосибирска...

Дорога к Ивановскому пятачку

Наталья Некрасова,

руководитель 52-й экспедиции "Поиск - Мужество, героизм и воля" Сибирского кадетского корпуса Новосибирска:

Наша поисковая экспедиция с 2001 года работает на Ивановском пятачке. Дело в том, что 14 июля 1941 года 2-я дивизия народного ополчения Ленинграда приняла первый бой на этой страшной тогда земле, встретив здесь фашистских оккупантов. Потери были огромные, силы были неравные, но люди стояли, стояли до конца. Наталья Некрасова - бессменный руководитель Вахты новосибирских кадетов на Ивановском пятачке. И это мы понимаем, когда поднимаем солдатиков из небытия. 23 сентября 1941 года 2-я дивизия народного ополчения, обескровленная, оттянутая в тыл, была переформирована в 85-ю стрелковую дивизию. После Великой Отечественной войны ей было присвоено имя Ленинградско-Павловской 85-й гвардейской стрелковую дивизии и она была расквартирована в Новосибирске на улице Бориса Богаткова. С советом ветеранов этой дивизии, вошедшей в состав 41-й армии Сибирского военного округа, мы с давних пор поддерживаем теснейшие отношения. Поэтому, начав поисковую работу в Ленинградской области со станции Погостье Киришского района, мы все время болели душой за ту часть земли, где лежали солдаты нашей сибирской дивизии. И так случилось, что нам позволено было начать поисковые работы на Ивановском пятачке, и уже 15 лет мы здесь работаем и находим воинов со вкладышами 85-й стрелковой дивизии. Но самое дорогое — это чувства родных и близких солдат, которых удается найти, поднять, помянуть и вернуть семьям...

Сын Новосибирска и Алтая

Сохранившаяся в базе данных Министерства обороны РФ анкета, заполненная в 1949 году разыскивавшей мужа Ниной Никифоровной Чапайкиной, содержит важные факты его биографии.

Из анкеты следует, что Иван Алексеевич родился в 1909 году в Новосибирске, но на начало войны проживал с семьей в Змеиногорске Алтайского края, трудился на водочном заводе. 13 августа 1941 года был призван Змеиногорским РВК и отправлен на фронт в Ленинградском направлении. Воинское звание - старший сержант, занимаемая должность в Красной Армии - помощник начальника снабжения. Эти сведения полностью совпадают с данными из прочитанного медальона.

Но Иван Алексеевич провоевал недолго — с 5 сентября 1941 года от него перестали приходить письма.

Свидетельством более тесной связи солдата в зрелом возрасте с Алтаем, чем с родиной - Новосибирском, является и увековечение в Книге памяти Алтайского края по Змеиногорску (т. 2, с. 405): "Чапайкин Иван Алексеевич, род. 1909, русский. Рядовой. Пропал без вести ноябрь 1941".

Командир краевого поискового отряда "Алтай" Н. В. Чайка начал поиск родственников считавшегося 75 лет пропавшим без вести защитника Ленинграда в Змеиногорске через муниципальный краеведческий музей и обратился к людям, носящим фамилию Чапайкины, в соцсетях.

Многие средства массовой информации Алтайского края и Новосибирской области, в том числе и наш проект "Книга памяти Алтайского края, том 10-й" включились в розыск родственников солдата. Однако найти их по горячим следам не удалось. 2 сентября 2016 года останки солдата были с почестями похоронены на воинском мемориале города Отрадное.

Трудное возвращение

А спустя почти семь месяцев, 14 марта 2017 года, под нашей прошлогодней публикацией "Разыскиваются родственники солдата, поднятого под Санкт-Петербургом" появилось долгожданное известие.

Галина Буймова,

руководитель сектора организации поисковой работы Краевого дворца молодежи в Барнауле:

Всем, кому не безразлична судьба наших земляков. Очень хорошая новость! Нашлись родственники Ивана Алексеевича Чапайкина! В Новосибирской области проживают две дочери солдата. Сегодня разговаривала с внучкой красноармейца. Всю информацию передала в Новосибирск Наталье Изотовне Некрасовой.

В личном общении Галина Николаевна рассказала о подробностях, которые узнала от внучки солдата Светланы Владимировны Кокориной, проживающей вместе с матерью, являющейся дочерью Ивана Алексеевича Чапайкина, в Бердске Новосибирской области.

Выяснилось, что еще в августе прошлого года дочь и внучка солдата видели по телевидению передачу о поиске Ивана Алексеевича и знали, что их разыскивают, но дочь, которой сейчас 89 лет, не поверила, что речь действительно может идти об ее отце, и решила никому о себе не сообщать. Кроме этого, рассказала внучка, у Ивана Алексеевича жива еще одна дочь, она тоже уже в преклонном возрасте, инвалид.

Спустя две недели новосибирские кадеты передали внучке солдата медальон деда. Светлана Владимировна плакала, вспоминая, как с августа прошлого года носила в себе груз сомнений, боясь нарушить материнский запрет, но была тем не менее счастлива, что спустя время все же решилась "выйти" на тех, кто разыскивал родных Ивана Алексеевича.

Вот таким долгим и непростым оказалось возвращение солдата с войны.

Пусть эта история послужит уроком родственникам других воинов, которых продолжают искать и находить поисковики во всех боевых регионах России. Не держите при себе свои сомнения, обращайтесь с ними и с благодарностью за труд по установлению и увековечению дорогих вам погибших и пропавших без вести людей к тем, кто их поднял.