Обманывавших жителей Алтая, Кузбасса и Новосибирска мошенников поймали в Самаре

В Самаре осудили двух телефонных мошенников, которые "раскручивали" на деньги жителей Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Жулики работали по схеме "ваш родственник попал в аварию".
Гособвинитель доказал в суде десятки эпизодов мошенничества, которые совершили 47-летний и 32-летний самарцы в отношении доверчивых сибиряков.
Как было установлено следствием, эти двое произвольно набирали на своих мобильниках номера стационарных телефонов потерпевших из южно-сибирских регионов. Один из подельников сообщал своим жертвам, что их родственник совершил ДТП, поэтому необходимо заплатить деньги от 30 000 до 70 000 рублей. А второй мошенник представлялся полицейским и подтверждал эту информацию, сообщает прокуратура Самарской области.
Доказано, что эти двое промышляли такими звонками в апреле и мае 2016 года.
Старшего мошенника осудили на 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А второму назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года.
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