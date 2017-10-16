Обманывавших жителей Алтая, Кузбасса и Новосибирска мошенников поймали в Самаре

Гособвинитель доказал в суде десятки эпизодов мошенничества, которые совершили 47-летний и 32-летний самарцы в отношении доверчивых сибиряков.

Как было установлено следствием, эти двое произвольно набирали на своих мобильниках номера стационарных телефонов потерпевших из южно-сибирских регионов. Один из подельников сообщал своим жертвам, что их родственник совершил ДТП, поэтому необходимо заплатить деньги от 30 000 до 70 000 рублей. А второй мошенник представлялся полицейским и подтверждал эту информацию, сообщает прокуратура Самарской области.

Доказано, что эти двое промышляли такими звонками в апреле и мае 2016 года.

Старшего мошенника осудили на 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А второму назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года.