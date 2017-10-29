Обматеривший полицейского житель Алтая стал уголовником и отработает 240 часов

Житель Смоленского района Алтайского края отработает 240 часов обязательных работ за оскорбление представителя власти. Такое решение по уголовному делу вынес мировой судья в Белокурихе, сообщает сайт прокуратуры региона.
В сентябре 2017 сотрудники полиции задержали в Белокурихе местного жителя за распитие алкоголя в запрещенном месте. Это возмутило знакомого подвыпившего гражданина. Заступаясь за товарища, житель Смоленского района прошелся по сотруднику МВД отборным матом. Этим он "унизил честь и достоинство последнего, как представителя власти" - говорится в сообщении ведомства.
На суде мужчина признал вину и раскаялся.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.