Обматеривший полицейского житель Алтая стал уголовником и отработает 240 часов

В сентябре 2017 сотрудники полиции задержали в Белокурихе местного жителя за распитие алкоголя в запрещенном месте. Это возмутило знакомого подвыпившего гражданина. Заступаясь за товарища, житель Смоленского района прошелся по сотруднику МВД отборным матом. Этим он "унизил честь и достоинство последнего, как представителя власти" - говорится в сообщении ведомства.

На суде мужчина признал вину и раскаялся.