Обнаружена неизвестная рукопись Черчилля об инопланетянах

Эссе на 11 страницах было написано перед Второй мировой войной, долгое время хранилось в архивах музея Черчилля в американском городе Фултон (штат Миссури). Туда оно попало из частной коллекции еще в 1980-х годах, однако увидело свет только в наши дни благодаря усилиям нового директора выставочной площадки, который передал работу журналисту Nature Марио Ливио.

Черчилль уже тогда высказывал мысли о Вселенной, отмечая, что для зарождения жизни необходимо наличие воды. В Солнечной системе зарождение жизни возможно лишь на Марсе и Венере, считал сэр Уинстон. В общем, он придерживался точки зрения о возможных формах существования вне Земли.

Черчилль с оптимизмом смотрел на шансы существования внеземной жизни. Есть огромные шансы, что во Вселенной существует множество планет, где сложились условия, благоприятные для зарождения жизни, написал политик, пишет bfm.ru.