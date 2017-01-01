Обнаружена неизвестная рукопись Черчилля об инопланетянах

В США найдена неизвестная ранее рукопись экс-премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, в которой он рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. Эти материалы также нигде не публиковались, сообщает Nature.
Эссе на 11 страницах было написано перед Второй мировой войной, долгое время хранилось в архивах музея Черчилля в американском городе Фултон (штат Миссури). Туда оно попало из частной коллекции еще в 1980-х годах, однако увидело свет только в наши дни благодаря усилиям нового директора выставочной площадки, который передал работу журналисту Nature Марио Ливио.
Черчилль уже тогда высказывал мысли о Вселенной, отмечая, что для зарождения жизни необходимо наличие воды. В Солнечной системе зарождение жизни возможно лишь на Марсе и Венере, считал сэр Уинстон. В общем, он придерживался точки зрения о возможных формах существования вне Земли.
Черчилль с оптимизмом смотрел на шансы существования внеземной жизни. Есть огромные шансы, что во Вселенной существует множество планет, где сложились условия, благоприятные для зарождения жизни, написал политик, пишет bfm.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.