Обозреватель "Эха" Латынина покинула Россию вместе с родителями

Как отметила журналист, Россию она покинула после того, как неизвестные сожгли ее машину. Женщина сказала, что ей "довольно страшно", потому что "люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам".

Инцидент произошел 3 сентября. По словам родителей Латыниной, сначала они услышали громкий хлопок, а выбежав на улицу, увидели горящую машину. Авто сгорело за 10 минут, хотя отец обозревателя тушил пламя огнетушителем.

По факту поджога полиция ведет проверку. Латынина предполагает, что поджог могли совершить те же люди, которые в середине июля опрыскали ее дом и автомобиль едким газом.

Помимо вышеописанных двух инцидентов, в августе 2016 года двое неизвестных напали на журналиста в центре Москвы. На Латынину вылили фекалии. Нападавших так и не обнаружили.