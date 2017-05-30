Обращение к жителям Барнаула от "Барнаульского пивоваренного завода"

В связи с тем, что основная масса обращений касается вкусовых характеристик и условий хранения и реализации бочкового кваса, в том числе, участившихся подделок под квас торговой марки "Ржаная корочка", пресс-служба ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" поясняет.

"Ржаная корочка" - натуральный квас живого брожения. В его состав входят исключительно натуральные ингредиенты: дрожжи, молочная кислота, квасное сусло (состоящее из солода и сахара), сахар, очищенная и специально подготовленная вода. Традиционная классическая технология производства и натуральное сырье - все это обеспечивает замечательные потребительские качества напитка, его способностью утолять жажду, целебные и тонизирующие свойства.

Давно известны целебные свойства натурального кваса живого брожения - он препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов, что объясняется наличием в нем молочной кислоты, витаминов, аминокислот, сахаров и микроэлементов.

Технологический процесс производства кваса "Ржаная корочка" соответствует всем требуемым нормативам и документам, подтверждающим качество и натуральность продукции.

Особые требования на Барнаульском пивоваренном заводе предъявляют не только к производству, но и к транспортировке этого вкусного напитка.

На всех этапах производства и розлива в бочки проходит жёсткий санитарный контроль специалистами лаборатории предприятия.

Квас "Ржаная корочка" Обращаем ваше внимание на то, что все бочки, в которых производится транспортировка кваса живого брожения, производимого на Барнаулськом пивоваренном заводе под торговой маркой "Ржаная корочка", особым образом маркированы: на них указан порядковый номер бочки (в целях контроля за каждой торговой точкой, где она установлена), помимо этого, на каждой бочке имеется наклейка "Ржаная корочка" и "Барнаульский пивоваренный завод".

Убедительная просьба при выборе нашего напитка обращать внимание на эти отличительные знаки и не доверять словам продавцов в случае, если бочка не маркирована наклейками производителя, а продавец утверждает, что производителем напитка является Барнаульский пивоваренный завод. Будьте бдительны!

Когда – то квас был освежающим, бодрящим, а теперь, он утратил эти качества –уверены многие покупатели. Их жалобы на качество кваса резонны, сейчас купить качественный натуральный квас почти невозможно. Все магазинные прилавки заполнены бутылками с непонятным газированным веществом, отдаленно похожим на натуральный квас. А ведь квас, истинно российский напиток, когда – то знали сотни рецептов кваса: медовый, клюквенный, калиновый, белый, вишневый, темный, грушевый, красный, брусничный.

Этот живительный нектар готовят на солоде — проросшее зерно, содержащее значительное количество витаминов, поэтому квас хорош не только для утоления жажды, но и оздоровления. С годами многие рецепты кваса утрачены, а усилия химической промышленности принесли свои плоды, теперь, квас не натуральный напиток. Как же во всем многообразии фальсификата найти по — настоящему натуральный освежающий напиток?

Квас разделяют на два вида: полученный путём брожения и купажирвания, это должно указываться на этикетке. Конечно же, выбирайте первый, ведь это, и есть тот самый натуральный "живой" напиток. В нем есть все кисломолочные бактерии и пекарские дрожжи, за счет их квас находится в состоянии беспрерывного брожения. Микроорганизмы наделяют напиток знакомым всем вкусом и полезным для здоровья качествами. Но не запивайте квасом печенье, пирожные, булочки, они увеличивают вырабатывание углекислоты, и с желудком могут быть проблемы: тяжесть, вздутие, газы. Медики не рекомендуют увлекаться употреблением кваса тем, у кого заболевания печени, язвенная болезнь желудка или хронический гастрит и еще людям с повышенной кислотностью желудка и аллергией на овес и пшеничную пыльцу.

Если вы найдете на этикетке надпись: "квас купажированный", это говорит о том, что напиток не "бродил" и изготовлен из квасного концентрата, в него добавляют разные ароматизаторы, лимонную кислоту, и другие компоненты. Конечно, в его основе могут быть натуральные ингредиенты, но они разительно отличаются от натуральных компонентов "живого" кваса.

Если вы прочли на этикетке "квасной напиток", имейте в виду, что подобный напиток к натуральному квасу не относится. Это газированный напиток со вкусом кваса. В его составе, только химические компоненты: подсладители, ароматизаторы, красители, регуляторы кислотности. Обратите внимание на то, какие консерванты, содержаться в квасном напитке, зачастую производители добавляют бензоат натрия – он очень опасен для здоровья, есть риск возникновения сильнейшей аллергической реакции.

Обозначение "сильногазированный", свидетельствует о том, что газ оказался в квасе не вследствие естественного брожения, а в результате искусственного обогащения углекислым газом, то есть квас не натуральный.

Посмотрите, нет ли на этикетке импортного кода (русский460 – 469). Если такой имеется, то не покупайте этот квас, ведь это очевидный, фальсификат. Ведь, истинно русский напиток, не импортируется из – за рубежа, исключение Украина.

Выбирая квас, всегда смотрите срок годности, чем он короче, тем лучше. Наилучшим квасом считается тот, у которого срок годности 24 часа, в таком напитке есть все полезные для здоровья компоненты. Через сутки сахар сбраживается, остаётся одна кислота, и квас скисает. Потому такой квас реализовывают только на розлив.

Так же при выборе кваса важно учесть, как вы планируете его использовать, поскольку различные виды кваса обладают своим вкусом и сладостью. Производитель предоставляет эту информацию на этикетке, какими качествами располагает квас и для каких целей его можно использовать – для утоления жажды или он хорош для окрошки. Но даже, если вы не найдете другого кваса кроме сладкого, то знайте, его можно развести лимонным или кислым яблочным соком, предварительно избавившись от газа, для этого перелейте квас в широкую посуду.

Недолгий срок годности "живого" кваса – это его основной недостаток, с точки зрения производителей. Но нынешние технологии дают возможность продлить жизнь натуральному квасу до двух месяцев, путём пастеризации или фильтрации, о чем производитель обязательно информирует. В результате чего большая часть полезных компонентов теряется, так мы платим за продолжительный срок хранения. Но есть квас со сроком хранения более трех месяцев, такие напитки лучше не покупать, ведь это полностью химический продукт, вредящий здоровью.

Цена напитка тоже о многом говорит, натуральный квас не может стоить дешево, в отличие от его химического аналога.