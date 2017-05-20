Почему магазин отказался поменять подгузники?

Марина из Южного спрашивает: "В магазине мне отказались менять подгузники. Но я даже не нарушила целостность упаковки, и 14 дней со дня продажи не прошло. Почему мне отказали?"

В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю сообщили: Подгузники предметы санитарии и гигиены. Законодатель включил их в "Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации", утвержденный постановлением правительства РФ. Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.