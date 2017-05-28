Общая явка на праймериз в Барнауле приблизилась к отметке в 5,05%

С момента открытия счетных участков для предварительного голосования партии "Единая Россия" в Барнауле общая явка избирателей приблизилась к показателю в 5,05%. Число барнаульцев, отдавших свои голоса, около 30 тыс. человек.
Напомним, 28 мая жители города определяют, кто из 164 участников предварительного голосования партии в Барнаульскую городскую Думу будет выдвинут от "Единой России" на выборах в сентябре.
Голосование тайное и рейтинговое – избиратель может отдать предпочтение как одному, так и нескольким кандидатам.
Принять участие в голосовании могут все избиратели краевой столицы по месту регистрации и при предъявлении паспорта. Все 60 участковых счетных комиссий будут открыты до 20.00. Найти адрес своего участка можно на сайте предварительного голосования pg.er.ru.
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