Общественная комиссия определила барнаульские дворы, которые благоустроят в этом году

В Барнауле на первом заседании Общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" определили первые десять дворовых территорий для благоустройства. Об этом сообщает мэрия.
"После рассмотрения первых 10 предложений, на которое ушло более двух часов, Общественная комиссия решила отобрать к включению в муниципальную программу все 10 дворовых территорий: ул.Парижской Коммуны, 48, ул.Красносельская, 96, 92, пр-кт Ленина, 58, 96а, ул.Смольная, 50, проезд Тальменский, 8а, пр-кт Калина, 3, ул. Шумакова, 33, 37", — сказано в сообщении городской администрации.
Общественная комиссия проводит оценку поступивших от граждан предложений и заявок, отбор адресов многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования для включения их в муниципальную программу на 2017 год. В рамках программы будут проведены мероприятия по благоустройству выбранных территорий. На рассмотрение комиссии поступило 129 пакетов документов.
Кроме рассмотрения других поступивших предложений Общественная комиссия будет рассматривать дизайн-проекты и контролировать исполнение мероприятий программы.
Общественное обсуждение проекта муниципальной программы продолжится до 25 мая.
Напомним, по проекту партии "Единая Россия" "Городская среда" Барнаул получит субсидии из федерального и регионального бюджета в размере более 236 млн рублей. По условиям проекта две трети средств пойдёт на ремонт и благоустройство дворовых территорий, оставшаяся треть — на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования. Реализовать проект должны за пять лет. При этом объекты, не попавшие в программу в 2017 году, смогут получить финансирование в последующие четыре года.
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