Общественная комиссия определила барнаульские дворы, которые благоустроят в этом году

"После рассмотрения первых 10 предложений, на которое ушло более двух часов, Общественная комиссия решила отобрать к включению в муниципальную программу все 10 дворовых территорий: ул.Парижской Коммуны, 48, ул.Красносельская, 96, 92, пр-кт Ленина, 58, 96а, ул.Смольная, 50, проезд Тальменский, 8а, пр-кт Калина, 3, ул. Шумакова, 33, 37", — сказано в сообщении городской администрации.

Общественная комиссия проводит оценку поступивших от граждан предложений и заявок, отбор адресов многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования для включения их в муниципальную программу на 2017 год. В рамках программы будут проведены мероприятия по благоустройству выбранных территорий. На рассмотрение комиссии поступило 129 пакетов документов.

Кроме рассмотрения других поступивших предложений Общественная комиссия будет рассматривать дизайн-проекты и контролировать исполнение мероприятий программы.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы продолжится до 25 мая.

Напомним, по проекту партии "Единая Россия" "Городская среда" Барнаул получит субсидии из федерального и регионального бюджета в размере более 236 млн рублей. По условиям проекта две трети средств пойдёт на ремонт и благоустройство дворовых территорий, оставшаяся треть — на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования. Реализовать проект должны за пять лет. При этом объекты, не попавшие в программу в 2017 году, смогут получить финансирование в последующие четыре года.