Общественная палата города Барнаула проверила более 60 избирательных участков в ходе досрочного голосования

Общественная палата города Барнаула внимательно следит за ходом муниципальных выборов. Ведь выборы в представительный орган – важнейшее событие в жизни любого города. На выходных члены Общественной палаты побывали более чем на 60 избирательных участках, посмотрели на организацию процедуры досрочного голосования, пообщались с членами УИКов, наблюдателями и избирателями.

Все участники избирательного процесса подчеркивают, что благодаря досрочному голосованию у граждан появляется возможность выполнить свой гражданский долг вне зависимости от занятости на работе, учебе или общественной нагрузки. Это, прежде всего, удобно для людей. Хочу сказать спасибо Председателю Центральной избирательной комиссии Элле Александровне Панфиловой за сохранение такого института как досрочное голосование.

Я лично поучаствовал в досрочном голосовании на своем избирательном участке в Алтайском государственном педагогическом университете. На этом участке, как и на многих других, были наблюдатели от участвующих кандидатов и от СМИ. В целом, процесс досрочного голосования организован с соблюдением всех необходимых процедур. В этом большая заслуга Избирательной комиссии города Барнаула, ну и, конечно же, участников избирательного процесса – политических партий, кандидатов, общественных объединений, движения "Голос". По своей сути, досрочное голосование ничем не отличается от голосования в день выборов, и это не может не радовать.

Считаю, необходимым поблагодарить жителей города за то, что они откликнулись и приняли активное участие в выборах депутатов городской Думы. Активность, с которой горожане идут на избирательные участки, свидетельствует об их гражданской позиции и желании принять участие в жизни города.

Мы будем продолжать следить за ходом выборов в Барнауле, и я призываю политические партии, общественные объединения, СМИ также активно включаться в процесс общественного контроля. Убежден, что общественная активность позволит поднять интерес к муниципальным выборам и повысить явку.