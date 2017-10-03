Общественник Емешин судится с властями Барнаула из-за граффити

Председатель барнаульского ТСЖ "Красноармейский, 53" Константин Емешин намерен оспорить в суде вынесенное ему городскими властями административное наказание. Наказали жилтоварищество за граффити на стене дома. Но общественник считает, что стена дома — сфера ответственности собственников квартир, и именно на это указывает Жилищный кодекс. А значит, власти, ссылающиеся на городские правила благоустройства, глубоко неправы.
Представители городской власти усмотрели в этом "арт-объекте" признаки экстремизма. И настоятельно порекомендовали ТСЖ его закрасить, что и было сделано.
Однако в этом году эмблема снова проступила. Тогда власти вынесли ТСЖ административное наказание в виде предупреждения. При этом городские чиновники сослались на правила благоустройства, принятые гордумой.
Из "Правил благоустройства на территории Барнаула" (пункт 8.11),
решение БГД №110 от 7 июня 2013 года:
Запрещается нанесение графических изображений (граффити) на поверхности автодорог общего пользования, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, стоянок (парковок) транспортных средств, тротуаров, фасадах зданий, заборах, инженерных сооружениях, тепловых камерах, трансформаторных подстанциях, деревьях, опорах линий освещения, опорах рекламных конструкций.
А удалить граффити должен либо тот, кто их нанес, либо тот, кто обслуживает и эксплуатирует объект.
Но Константин Емешин считает, что внешняя стена многоквартирного дома — сфера ответственности собственников помещений в многоквартирном доме и ТСЖ, которое от их имени действует, общественник ссылается на Жилищный кодекс РФ. А раз так, они сами должны принимать решение об удалении или сохранении граффити. А в таком случае администрация города не имела права выносить ему административное наказание.
Вообще же, городские власти давно и внимательно приглядываются к тому, что написано или нарисовано на стене дома по пр. Красноармейский, 53. Во время прошлых выборов Емешин, например, разместил политическую рекламу. Но его попросили ее убрать — ведь, согласно тем же правилам благоустройства, "расклейка информационно-агитационного печатного материала разрешается только на специально установленных стендах".
Емешин говорит, что его позицию (стена дома - сфера ответственности собственников) поддерживают и в прокуратуре. Он рассчитывает, что судебный процесс поможет ему добиться внесения изменений в городские правила благоустройства и отстоять право ТСЖ и жильцам дома самим решать, что размещать на стенах. Дата начала разбирательства в арбитражном суде по заявлению ТСЖ еще не назначена.
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