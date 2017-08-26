Общественники: на отремонтированных дорогах Барнаула "зебры" у школ недостаточно безопасны

Проверка пешеходных переходов у школ. Фото: Общероссийский народный фронт. Проверка пешеходных переходов у школ. Фото: Общероссийский народный фронт. Проверка пешеходных переходов у школ. Фото: Общероссийский народный фронт. Проверка пешеходных переходов у школ. Фото: Общероссийский народный фронт. Проверка пешеходных переходов у школ. Фото: Общероссийский народный фронт. Проверка пешеходных переходов у школ. Фото: Общероссийский народный фронт.

Так, по данным пресс-службы реготделения ОНФ:

1. На Чкалова у школы №55 на улице Чкалова установлены знаки "пешеходный переход" без флуоресцентной пленки. Кроме того, не в порядке водоотвод. Зато есть разметка, "лежачий полицейский" и желтые мигающие светофоры.

2. Переход на улице Чкалова возле гимназии №27 также не вызвал больших нареканий. Ранее активисты ОНФ обращали внимание властей, что на переходе был сделан слишком высокий бордюр. К моменту проведения проверки недостаток устранили.

3. Возле школы №51 на улице 42 Краснознаменной бригады общественники удивились, обнаружив "лежачего полицейского" вдалеке от "зебры". Оказалось, что пешеходный переход напротив въезда в ворота школы планируют перенести, так он станет безопаснее для детей. Поэтому после ремонта дороги искусственную неровность уложили на месте будущего перехода. Общественники призвали чиновников поторопиться с завершением работ.

4. На улице 50 лет СССР участники акции проверили переход, по которому дети идут в школу №84. Она не примыкает к проезжей части, но движение на улице 50 лет СССР интенсивное, поэтому безопасности детей нужно уделить повышенное внимание. Искусственная неровность здесь восстановлена после ремонта, но разметка пока не нанесена.

5. На Балтийской после ремонта по дороге в школу №132 исчез "лежачий полицейский".

Евгения Гущина,

эксперт регионального отделения ОНФ:

Школа не примыкает к проезжей части, но дети занимаются в двух корпусах на противоположных сторонах улицы, автомобили движутся по четырем полосам, а светофора нет, поэтому нужно усилить безопасность. Мы рекомендуем восстановить искусственную неровность и установить флуоресцентные знаки, чтобы привлечь внимание водителей к переходу. Здесь также нужно занизить бордюр.

6. Не был восстановлен "лежачий полицейский" и на переходе в районе детского сада №248 на улице Балтийской. Хотя знаки, предупреждающие об искусственной неровности, остались на месте.

Представители администрации Барнаула пообещали к началу учебного года устранить обозначенные недостатки.