Общественники предложили снести новосибирский автовокзал

Новосибирское отделение общественной организации "Гражданский патруль" провело рейд по территории рядом с автовокзалом в Новосибирске. Общественники назвали здание "уродцем" и предложили его снести, сообщает "Континент Сибирь".
В социальных сетях активисты "Гражданского патруля" опубликовали итоги рейда по территории автовокзала в Новосибирске. Они выявили многочисленные нарушения. Стены здания обклеены несанкционированной рекламой, с замороженной стройки свисают опасные предметы, качество уборки территории и помещения автовокзала не соответствует нормам. Общественники также отметили, что рядом с автовокзалом находится запущенный сквер.
"Прилегающую территорию окутал едкий запах человеческих испражнений. А с замороженной много лет назад стройки свисают опасные предметы. Имеется вопрос и по качеству уборки внутренних помещений автовокзала. Резкие туалетные запахи чувствуются за несколько метров до уборной. Единственный автовокзал крупнейшего мегаполиса страны расположен практически в самом элитном для бизнеса месте — отсюда подать рукой до метро, правительства области, набережной. Ежедневный поток людей измеряется здесь тысячами", — говорится в сообщении в соцсети.
Активисты предложили снести автовокзал. По словам руководителя Ростислава Антонова, здание "уничтожает весь архитектурный ансамбль старого города".
Жалобы после рейда организация направила в Роспотребнадзор и МЧС.
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