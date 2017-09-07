Общественники предложили снести новосибирский автовокзал

Новосибирский автовокзал. Фото: vk.com/civilpatrolnsk. Новосибирский автовокзал. Фото: vk.com/civilpatrolnsk. Новосибирский автовокзал. Фото: vk.com/civilpatrolnsk.

В социальных сетях активисты "Гражданского патруля" опубликовали итоги рейда по территории автовокзала в Новосибирске. Они выявили многочисленные нарушения. Стены здания обклеены несанкционированной рекламой, с замороженной стройки свисают опасные предметы, качество уборки территории и помещения автовокзала не соответствует нормам. Общественники также отметили, что рядом с автовокзалом находится запущенный сквер.

"Прилегающую территорию окутал едкий запах человеческих испражнений. А с замороженной много лет назад стройки свисают опасные предметы. Имеется вопрос и по качеству уборки внутренних помещений автовокзала. Резкие туалетные запахи чувствуются за несколько метров до уборной. Единственный автовокзал крупнейшего мегаполиса страны расположен практически в самом элитном для бизнеса месте — отсюда подать рукой до метро, правительства области, набережной. Ежедневный поток людей измеряется здесь тысячами", — говорится в сообщении в соцсети.

Активисты предложили снести автовокзал. По словам руководителя Ростислава Антонова, здание "уничтожает весь архитектурный ансамбль старого города".

Жалобы после рейда организация направила в Роспотребнадзор и МЧС.