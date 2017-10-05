Обучение дорожает, картофель дешевеет: как осенью меняются цены в Алтайском крае

Индекс потребительских цен в Алтайском крае в сентябре к августу 2017 года составил 100,1%. Потребительские цены на товары и услуги выросли на 1,3%. Это в 3,4 раза меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Алтайкрайстат.
Цены на продукты питания в январе-сентябре снизились на 2,7%, на непродовольственные товары и услуги — выросли, соответственно на 2,3% и на 4,3%.
В сентябре на 7,4% выросли цены на молоко и молочную продукцию. Увеличилась цена на фруктовые соки (4,6%), яйца (4,1%), рыбу, шоколад и кофе (2,3—2,9%).
Значительно снизились цены на плодоовощную продукцию. Больше всего подешевел картофель — на 39,7%. При этом свежие огурцы и помидоры подорожали на 16,5% и 8,1% соответственно. Цены на сахар снизились на 14,6%.
Из наблюдаемых услуг значительно, на 4,5% в среднем выросла стоимость услуг образования. Обучение в негосударственных вузах подорожало на 14,5%, в государственных — на 5,7%. Стоимость проживания в студенческом общежитии — на 5,9%.
На 24,5% снизилась стоимость санаторно-оздоровительных услуг. Проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 12,8%, полет в салоне экономического класса самолета — на 1,7%.
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