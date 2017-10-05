Обвинение рассказало о часах, золотых монетах и слитках Улюкаева

Согласно озвученным материалам, бывший министр владеет 10 участками в Смоленской области, площадь которых варьируется от 1 тысячи до 15 тысяч квадратных метров.

Прокурор Павел Филипчук озвучил ряд документов, связанных с покупкой земли. Зачем министру было нужно так много земли, не пояснялось.

Также зачитан протокол осмотра предметов, найденных в кабинете министра после обыска. Там оказалось три iPad, ноутбук Sony, USB-флешки, сотовый телефон, два кошелька с деньгами и кредитками, справки по банковским счетам и по различным объектам недвижимости, пять наручных часов известных брендов, таких как Longines, Patek Philippe, Raymond Weil и IWC Schaffhausen, документы, в том числе график по отчуждению акций "Башнефти", ювелирные украшения, слитки драгоценных металлов. Справка из ломбарда по осмотру наручных часов гласила, что часы эксперты оценили на суммы от 28 тысяч до 1,2 млн рублей.

Кроме того, при обыске в кабинете Улюкаева нашли коллекцию золотых монет, "несколько десятков сберкнижек", 250 тысяч долларов США, а также денежные средства в иной валюте: дирхамах, кронах, песо, белорусских рублях, австралийских долларах, сказал прокурор Борис Непорожный.

Он также назвал вес изъятых у Улюкаева золотых монет. Вес каждой из них варьировался от 170 граммов до 3 кг.

Причем киллограмовых монет было сразу три. Стоимость каждой из них колебалась от 13 тысяч до 6,6 млн рублей.

Ожидается, что 5 октября обвинение закончит представлять письменные доказательства, которые содержатся в 28 томах уголовного дела. На предыдущем заседании 3 октября прокуроры перечислили имущество, которым владеет Улюкаев и члены его семьи. У них оказалось около 10 квартир, несколько домов и более 10 земельных участков, в том числе в Смоленской области и в Крыму. Ранее Басманный суд наложил обеспечительный арест на имущество экс-министра: десять земельных участков и жилой дом в Смоленской области, деньги, хранившиеся на счетах Улюкаева в ВТБ и Сбербанке, на общую сумму более 1 млн долларов и 280 млн рублей и коллекцию золотых монет.

К рассмотрению дела Улюкаева суд приступил 16 августа. Свою вину в получении взятки он не признал. Процесс продолжится 12 октября.