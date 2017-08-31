Обвиняемый в смертельном избиении блогера в парке Горького снялся в "Пусть говорят"

Макаров заявил: ударив парня, он не предполагал, что тот погибнет, пишет "Лента.ру". Конфликт, по его словам, произошел между знакомым из его компании и человеком из компании Думкина.

Корней утверждает, что стороны два раза пришлось разнимать. После этого знакомый Думкина пошел в сторону метро, а двое знакомых Макарова решили его преследовать, чтобы начать драку. Таким образом обвиняемый остался один на один с Думкиным.

— Он схватил меня за горло. Я его толкнул, он сделал пару шагов назад и начал двигаться на меня. Это было инстинктивно. Я думал, что он на меня сейчас нападет, и ударил его. И просто начал уходить оттуда, я не хотел продолжения конфликта, ничего, — заявил Макаров.

По данным следствия, 13 августа 29-летний питерский блогер Стас Думкин гулял в парке с друзьями, когда к нему подошли неизвестные и стали пытаться отобрать его шляпу, чтобы разжечь конфликт. После они стали избивать молодого человека. Потерпевшего доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался.

Корней Макаров — начинающий актер, сын актера телесериала "Интерны" Сергея Макарова.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Хамовнический суд Москвы арестовал его в избиении блогера в Парке Горького до 13 октября. Расследование продолжается.