Обвиняемый в смертельном избиении блогера в парке Горького снялся в "Пусть говорят"

Корней Макаров, обвиняемый в избиении до смерти блогера в московском парке Горького объяснил свое поведение. Он заявил, что ударил Стаса Думкина из-за того, что опасался нападения. Об этом молодой человек рассказал в эфире телепередачи "Пусть говорят" на Первом канале перед тем, как явиться в правоохранительные органы.
Макаров заявил: ударив парня, он не предполагал, что тот погибнет, пишет "Лента.ру". Конфликт, по его словам, произошел между знакомым из его компании и человеком из компании Думкина.
Корней утверждает, что стороны два раза пришлось разнимать. После этого знакомый Думкина пошел в сторону метро, а двое знакомых Макарова решили его преследовать, чтобы начать драку. Таким образом обвиняемый остался один на один с Думкиным.
— Он схватил меня за горло. Я его толкнул, он сделал пару шагов назад и начал двигаться на меня. Это было инстинктивно. Я думал, что он на меня сейчас нападет, и ударил его. И просто начал уходить оттуда, я не хотел продолжения конфликта, ничего, — заявил Макаров.
По данным следствия, 13 августа 29-летний питерский блогер Стас Думкин гулял в парке с друзьями, когда к нему подошли неизвестные и стали пытаться отобрать его шляпу, чтобы разжечь конфликт. После они стали избивать молодого человека. Потерпевшего доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался.
Корней Макаров — начинающий актер, сын актера телесериала "Интерны" Сергея Макарова.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Хамовнический суд Москвы арестовал его в избиении блогера в Парке Горького до 13 октября. Расследование продолжается.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.