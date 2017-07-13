Где в Барнауле провести веселые выходные? Обзор парков отдыха

Парк "Арлекино". Фото: Алина Паутова. Парк "Арлекино". Фото: Алина Паутова. Парк "Арлекино". Фото: Алина Паутова. Парк "Арлекино". Фото: Алина Паутова. Парк "Арлекино". Фото: Алина Паутова. Парк "Арлекино". Фото: Алина Паутова. Парк "Арлекино". Фото: Алина Паутова. Парк "Арлекино". Фото: Алина Паутова. Парк "Барнаульская крепость". Фото: Алина Паутова. Парк "Барнаульская крепость". Фото: Алина Паутова. Парк "Барнаульская крепость". Фото: Алина Паутова. Парк "Барнаульская крепость". Фото: Алина Паутова. Парк "Лесная сказка". Фото: Алина Паутова. Парк "Лесная сказка". Фото: Алина Паутова. Парк "Лесная сказка". Фото: Алина Паутова. Парк "Лесная сказка". Фото: Алина Паутова. Парк "Лесная сказка". Фото: Алина Паутова. Парк "Лесная сказка". Фото: Алина Паутова. Парк "Лесная сказка". Фото: Алина Паутова. Парк "Лесная сказка". Фото: Алина Паутова. Парк "Лесная сказка". Фото: Алина Паутова. Парк "Лесная сказка". Фото: Алина Паутова. Парк Центрального района. Фото: Алина Паутова. Парк "Солнечный ветер". Фото: Алина Паутова. Парк "Солнечный ветер". Фото: Алина Паутова. Парк "Солнечный ветер". Фото: Алина Паутова. Парк "Солнечный ветер". Фото: Алина Паутова. Парк "Солнечный ветер". Фото: Алина Паутова. Парк "Солнечный ветер". Фото: Алина Паутова. Парк "Солнечный ветер". Фото: Алина Паутова. Парк "Солнечный ветер". Фото: Алина Паутова. Парк "Солнечный ветер". Фото: Алина Паутова. Парк "Солнечный ветер". Фото: Алина Паутова. Парк "Солнечный ветер". Фото: Алина Паутова. Парк "Солнечный ветер". Фото: Алина Паутова. Парк "Солнечный ветер". Фото: Алина Паутова. Парк "Солнечный ветер". Фото: Алина Паутова. Парк "Солнечный ветер". Фото: Алина Паутова.

Барнаульская крепость

(Социалистический проспект, 97)

Количество аттракционов: 8.

Стоимость аттракционов от 100 до 200 рублей. Самый дорогой аттракцион это "7D" кинотеатр.

Кафе на территории парка: отсутствует.

Прокат инвентаря: отсутствует.

Это самый маленький парк в городе. По словам посетителей, в нём непременно стоит побывать, чтобы прокатиться на колесе обозрения, и увидеть город с высоты птичьего полёта, а также попробовать мягкое мороженое и вкусные коктейли.

Часы работы: Понедельник — Пятница: с 12:00 до 21:00. Суббота — Воскресенье: с 11:00 до 21:00.

Контакты: +7 (3852) 36-31-56

Парк Центрального района

(Социалистический, 11)

Количество аттракционов: 15.

Стоимость аттракционов от 50 до 200 рублей.

Кафе на территории парка: есть.

Прокат инвентаря: есть (велосипеды).

Это старейший парк города. Сейчас на его территории есть аттракционы, детская площадка, и прокат инвентаря. Сквер по настоящему живописный , потому что здесь очень много деревьев, таких как ель, лиственница, сибирский клён, яблоня, и сирень. Это идеальное место для прогулки или даже пикника.

Часы работы: будние дни — с 11 до 21 часа, выходные дни — с 11 до 22 часов.

Контакты :+7 3852 63-35-41, +7 3852 63-45-75.

Лесная сказка

(Энтуазистов, 10а)

Количество аттракционов: 48.

Стоимость аттракционов от 100 до 200 рублей. Самый дорогой аттракцион это "7D" капсула.

Кафе на территории парка: есть.

Прокат инвентаря: отсутствует.

Этот парк находится рядом с зоопарком. От входа идёт очень длинная тропинка, по сторонам которой и расположились аттракционы. Самым экстремальным и по-настоящему захватывающим, по мнению посетителей парка, является "Фрисби". Это платформа, которая поднимается очень высоко, и раскачивается в разные стороны. Для любителей экстрима, это то что надо.

Часы работы: ежедневно, 10:00–20:00.

Контакты: +7 3852 42-47-04, +7 3852 47-73-99.

Эдельвейс

(Юрина, 275б)

Количество аттракционов: 43.

Стоимость аттракционов от 50 до 200 рублей.

Кафе на территории парка: есть.

Прокат инвентаря: отсутствует.

На входе в это парк вас встречает красивый фонтан, и необычная золотая статуя. Посетители выделяют три топовых аттракциона, это "Катапульта", " НЛО", "Хип-хоп". Также есть план местности, к которому можно обратиться для того, чтобы лучше ориентироваться.

Часы работы: пн-пт 9:00–18:00.

Контакты: +7 903 911-88-79.

Солнечный ветер

(Проспект Ленина,152)

Количество аттракционов: 24.

Стоимость аттракционов от 100 до 180 рублей. Самый дорогой аттракцион это "5D" кинотеатр.

Кафе на территории парка: есть.

Прокат инвентаря: отсутствует.

Этот парк делится на две части. Первая включает в себя аттракционы. Вторая именуется зоной "Экстрим". В ней располагается "Таёжная тропа". Где можно испытать себя на смелость, ловкость, и даже силу. Нужно будет взбираться по лестницам, ходить по канату, пройти по качающемуся мосту, и всё это на высоте от 2 до 6 метров от земли. Завершается развлечение полётом на "тарзанке". Весь ваш путь контролируют опытные инструкторы. Ещё есть скалодром, который можно арендовать, и взять индивидуальные уроки.

Часы работы: ежедневно, 10:00–21:00.

Контакты: +7 (3852) 77-67-68.

Арлекино

(Барнаул, Георгия Исакова, 149а к2)

Количество аттракционов: 34.

Стоимость аттракционов от 50 до 250 рублей. Самый дорогой аттракцион это "Джунгли".

Кафе на территории парка: есть.

Прокат инвентаря: есть (квадроциклы).

На территории этого парка, помимо аттракционов, площадка для пейнтбола, и единственные в городе "американские горки".

Часы работы: пн-чт 10:00–22:00; пт-вс 10:00–23:00.

Контакты: +7 3852 60-28-26.

Алина Паутова