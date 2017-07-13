Где в Барнауле провести веселые выходные? Обзор парков отдыха

Задаётесь вопросом, как нестандартно провести выходные, да так чтобы впечатления остались надолго? Тогда один из способов спастись от скуки — посетить парк аттракционов. Altapress.ru представляет обзор мест, где жители и гости города могут хорошо провести время.
Барнаульская крепость
(Социалистический проспект, 97)
Количество аттракционов: 8.
Стоимость аттракционов от 100 до 200 рублей. Самый дорогой аттракцион это "7D" кинотеатр.
Кафе на территории парка: отсутствует.
Прокат инвентаря: отсутствует.
Это самый маленький парк в городе. По словам посетителей, в нём непременно стоит побывать, чтобы прокатиться на колесе обозрения, и увидеть город с высоты птичьего полёта, а также попробовать мягкое мороженое и вкусные коктейли.
Часы работы: Понедельник — Пятница: с 12:00 до 21:00. Суббота — Воскресенье: с 11:00 до 21:00.
Контакты: +7 (3852) 36-31-56
Парк Центрального района
(Социалистический, 11)
Количество аттракционов: 15.
Стоимость аттракционов от 50 до 200 рублей.
Кафе на территории парка: есть.
Прокат инвентаря: есть (велосипеды).
Это старейший парк города. Сейчас на его территории есть аттракционы, детская площадка, и прокат инвентаря. Сквер по настоящему живописный , потому что здесь очень много деревьев, таких как ель, лиственница, сибирский клён, яблоня, и сирень. Это идеальное место для прогулки или даже пикника.
Часы работы: будние дни — с 11 до 21 часа, выходные дни — с 11 до 22 часов.
Контакты :+7 3852 63-35-41, +7 3852 63-45-75.
Лесная сказка
(Энтуазистов, 10а)
Количество аттракционов: 48.
Стоимость аттракционов от 100 до 200 рублей. Самый дорогой аттракцион это "7D" капсула.
Кафе на территории парка: есть.
Прокат инвентаря: отсутствует.
Этот парк находится рядом с зоопарком. От входа идёт очень длинная тропинка, по сторонам которой и расположились аттракционы. Самым экстремальным и по-настоящему захватывающим, по мнению посетителей парка, является "Фрисби". Это платформа, которая поднимается очень высоко, и раскачивается в разные стороны. Для любителей экстрима, это то что надо.
Часы работы: ежедневно, 10:00–20:00.
Контакты: +7 3852 42-47-04, +7 3852 47-73-99.
Эдельвейс
(Юрина, 275б)
Количество аттракционов: 43.
Стоимость аттракционов от 50 до 200 рублей.
Кафе на территории парка: есть.
Прокат инвентаря: отсутствует.
На входе в это парк вас встречает красивый фонтан, и необычная золотая статуя. Посетители выделяют три топовых аттракциона, это "Катапульта", " НЛО", "Хип-хоп". Также есть план местности, к которому можно обратиться для того, чтобы лучше ориентироваться.
Часы работы: пн-пт 9:00–18:00.
Контакты: +7 903 911-88-79.
Солнечный ветер
(Проспект Ленина,152)
Количество аттракционов: 24.
Стоимость аттракционов от 100 до 180 рублей. Самый дорогой аттракцион это "5D" кинотеатр.
Кафе на территории парка: есть.
Прокат инвентаря: отсутствует.
Этот парк делится на две части. Первая включает в себя аттракционы. Вторая именуется зоной "Экстрим". В ней располагается "Таёжная тропа". Где можно испытать себя на смелость, ловкость, и даже силу. Нужно будет взбираться по лестницам, ходить по канату, пройти по качающемуся мосту, и всё это на высоте от 2 до 6 метров от земли. Завершается развлечение полётом на "тарзанке". Весь ваш путь контролируют опытные инструкторы. Ещё есть скалодром, который можно арендовать, и взять индивидуальные уроки.
Часы работы: ежедневно, 10:00–21:00.
Контакты: +7 (3852) 77-67-68.
Арлекино
(Барнаул, Георгия Исакова, 149а к2)
Количество аттракционов: 34.
Стоимость аттракционов от 50 до 250 рублей. Самый дорогой аттракцион это "Джунгли".
Кафе на территории парка: есть.
Прокат инвентаря: есть (квадроциклы).
На территории этого парка, помимо аттракционов, площадка для пейнтбола, и единственные в городе "американские горки".
Часы работы: пн-чт 10:00–22:00; пт-вс 10:00–23:00.
Контакты: +7 3852 60-28-26.
Алина Паутова
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