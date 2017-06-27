Обзор цен на строительные материалы: кирпич дорожает, цемент дешевеет

Но это происходит постоянно, и угнаться за нужной ценой практически невозможно. За последние полгода более всего подорожал кирпич. Стоимость этого стройматериала повысилась минимум на 15%. Цемент же, наоборот, на 13% стал дешевле, а значит — доступнее для приобретения. Повышается в цене и строительное оборудование, но подорожание стройтехники ничуть не удивляет конечного потребителя: российский покупатель привык к тому, что такое строительное оборудование как болгарка, штроборез, перфораторы и дрели время от времени уверенно и стабильно дорожает. Причина в том, что практически весь товар импортный — то есть привезенный из-за границы. Хотя есть и товары отечественных производителей, куда же без них.

Отечественные производители строительного инструмента также вынуждены поднимать цены на свою продукцию, потому что многие комплектующие закупаются за рубежом. Подорожание комплектующих сказывается на конечной стоимости товара отечественного производства. Единичные производители полностью создают свои товары самостоятельно, без приобретения комплектующих за рубежом, это сказывается на низкой цене. Низкая стоимость отпугивает покупателей, ведь чем дешевле товар, тем ниже качество, считают они.

Специалисты отмечают не только рост цен на строительные материалы и сопутствующее оборудование, но и подорожание арматуры. В среднем по стране ее стоимость повысилась на 18%. Дорожает все, дорожают и инертные материалы. В частности, по причине того, что стоимость данного типа товаров напрямую зависит от транспортных расходов, затрачиваемых на их поставку. А так как расходы на закупку топлива только за первые две недели лета увеличились на 6%, затраты на доставку прямо пропорционально возросли.

Впрочем, экспертные прогнозы вселяют надежду: специалисты уверены, что до конца текущего года рынок стройматериалов и строительных инструментов стабилизируется. Цены будут зафиксированы и доступны для обычных покупателей.