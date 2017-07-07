Очень высокий житель Алтайского края ограбил бар в Бурятии

В 11 часов вечера 5 июля наряду вневедомственной охраны Росгвардии дежурный сообщил о грабеже в одном из баров столицы Бурятии. Приехавшим на место преступления стражам порядка администратор ограбленного заведения рассказала, что в 22.50 в бар зашел очень высокий мужчина, который угрожая сотруднице, зашел за прилавок и похитил всю наличность из кассы, после чего скрылся.

Злоумышленнику удалось забрать около 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского управления вневедомственной охраны.

Росгвардейцы стали осматривать окрестности и заметили на остановке общественного транспорта подходящего по описанию мужчину. Его попросили предъявить документы. Когда подозреваемый доставал из кармана паспорт, на асфальт выпали деньги. Мужчина пояснил, что недавно вернулся с заработков и не успел потратить полученные средства.

Сотрудники Росгвардии отвезли задержанного в отдел полиции. Там его опознала потерпевшая. Оказалось, что этот 44-летний мужчина — приезжий, он проживает в Алтайском крае.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.