Очень высокий житель Алтайского края ограбил бар в Бурятии

Сотрудники Росгвардии задержали в Улан-Удэ жителя Алтайского края, подозреваемого в грабеже.
В 11 часов вечера 5 июля наряду вневедомственной охраны Росгвардии дежурный сообщил о грабеже в одном из баров столицы Бурятии. Приехавшим на место преступления стражам порядка администратор ограбленного заведения рассказала, что в 22.50 в бар зашел очень высокий мужчина, который угрожая сотруднице, зашел за прилавок и похитил всю наличность из кассы, после чего скрылся.
Злоумышленнику удалось забрать около 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского управления вневедомственной охраны.
Росгвардейцы стали осматривать окрестности и заметили на остановке общественного транспорта подходящего по описанию мужчину. Его попросили предъявить документы. Когда подозреваемый доставал из кармана паспорт, на асфальт выпали деньги. Мужчина пояснил, что недавно вернулся с заработков и не успел потратить полученные средства.
Сотрудники Росгвардии отвезли задержанного в отдел полиции. Там его опознала потерпевшая. Оказалось, что этот 44-летний мужчина — приезжий, он проживает в Алтайском крае.
Возбуждено уголовное дело о грабеже.
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