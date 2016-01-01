Очевидцы сняли на видео крушение Boeing в Колумбии

В сети появилось видео, снятое очевидцами крушения грузового Boeing 727 в Колумбии 20 декабря.
Самолет начал набирать высоту, практически сразу потерял управление и рухнул вниз.
По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стал перегруз.
Жертвами стали пять членов экипажа, их личности установлены. Состояние одного выжившего авиатехника оценивается как критическое, врачи борются за его жизнь, пишет "Росбалт".
Самолет принадлежал авиакомпании Aerosucre и направлялся в Боготу.
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