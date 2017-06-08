Один в городе воин: почему в Барнауле собираются закрыть ТЭЦ-2

Михаил Кузнецов,

гендиректор СГК:

Нам придется развивать ТЭЦ-3 и закрывать ТЭЦ-2. Вторая станция и сегодня убыточна, а когда к 2025 году вступят в силу требования законодательства об использовании наилучших доступных технологий в энергетике, ситуация станет совсем хуже некуда.

Один из вариантов решения проблемы — перевести снабжение города на один источник, на ТЭЦ-3. Для этого потребуется инвестировать порядка 6 млрд рублей. Модернизация самой станции потребует установки двух дополнительных котлов мощностью 120 Гкал/час. Это обойдется примерно в 3 млрд рублей. Еще столько же необходимо будет инвестировать в реконструкцию сетей.

Сегодня ТЭЦ-2, по данным СГК, снабжает теплом и горячей водой 42% потребителей, ТЭЦ-3 — 49%. Резерв тепловой мощности обеих ТЭЦ Барнаула по отношению к текущей нагрузке составляет 104%. Если ТЭЦ-3 возьмет на себя контур ТЭЦ-2, она будет обслуживать 93% потребителей города и все равно сохранит резерв тепловой мощности — 52%.

По словам Михаила Кузнецова, СГК не потребуется повышения тарифа для того, чтобы воплотить эти преобразования в жизнь, так как вырастет экономическая эффективность станции и снизятся затраты на содержание устаревающего оборудования. Компании хватит текущего тарифа, если он будет индексироваться в соответствии с инфляцией, заявил он.

Как позже уточнили altapress.ru в пресс-службе компании, совет директоров еще не принял окончательного решения о переводе потребителей Барнаула на один крупный источник теплоснабжения. Этот сценарий пока лишь просчитывается.

Его главный плюс состоит в том, что он позволит избежать модернизации ТЭЦ-2, чтобы она соответствовала жестким экологическим нормам. На это потребуется, по оценке компании, порядка 10 млрд рублей. И без увеличения тарифа для населения это сделать точно не удастся, говорят в компании.

Отметим, что о возможном закрытии ТЭЦ 2 Михаил Кузнецов говорит не впервые. Например, в 2014 году он напоминал, что энергетики вынуждены были закрыть Барнаульскую ТЭЦ 1 и первую очередь ТЭЦ-2, так как их мощности в нынешних условиях оказались просто невостребованными. После он заявил, что если ситуация не изменится, СГК будет вынуждена через несколько лет закрыть и следующую очередь ТЭЦ 2, оставив в работе только два новых блока — № 8 и № 9, построенных по программе ДПМ.

Начальник краевого управления по промышленности и энергетике Владимир Локтюшов рассказал altapress.ru, что СГК не обсуждала эту тему с краевыми властями и до этого момента он бы не хотел комментировать заявление Кузнецова.

Председатель комитета по энергетике АлтТПП Александр Карасев считает, что для того, чтобы адекватно оценить проект закрытия ТЭЦ, нужно изучить технико-экономическое обоснование. Но пока этих данных нет, идея перевода города на один теплоисточник вызывает обеспокоенность.

Во-первых, возникает вопрос обеспечения безопасности: сейчас при необходимости энергетики могут переводить контур одной ТЭЦ на другую, что станет невозможным при сохранении одного теплоисточника. Во-вторых, встанет вопрос о расстоянии от ТЭЦ до потребителя. Чем оно больше, тем выше потери в сетях и ниже давление. Также недоумение вызывают инвестиции в новые энергоблоки ТЭЦ-2, которые компания сделала по программе ДПМ.

Александр Карасев,

председатель комитета по энергетике АлтТПП:

Нужно смотреть на цифры, расчеты. В конце концов, есть же утвержденная схема теплоснабжения, и ТЭЦ 2 отводится там место. Нужно смотреть в том числе и как будет развиваться город, где станет появляться новое жилье и предприятия.

По его словам, СГК придется доказывать властям необходимость вывода станции и обосновывать все риски, которые несет проект.

Александр Карасев,

председатель комитета по энергетике АлтТПП:

В целом их идея понятна, им не хватает потребления. В город массово пришел газ. Крупные промпредприятия имеют котельные, многие жилые комплексы также возводят с собственными котельными. При огромной плате за техприсоединение к сетям это будет продолжаться и дальше. Понимаю и их озабоченность по поводу Парижских соглашений. Угольную генерацию ждут большие налоги на выбросы. Думаю, они тоже это учитывают.

Справка

Закон о переходе на наилучшие доступные технологии (НДТ) приняли в 2014 году. Согласно ему к 2025 году отечественные предприятия должны полностью перейти на самые безопасные для природы и человека технологии (при этом выгодные экономически). Предполагается, что это потребует 3 трлн рублей и позволит сократить число городов с высоким уровнем загрязнения воздуха более чем в 2,5 раза.