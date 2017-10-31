Одна из пострадавших рассказала подробности нападения барнаульского стрелка

Как сообщила женщина "Катуни 24", мужчина пришел к ним поздно вечером и позвонил в домофон, представившись, хозяином квартиры. Доверчивая Олеся впустила незнакомца в подъезд. В это время ее муж пошел открывать гостю двери квартиры. Как только он это сделал, "хозяин жилья" стал угрожать ему убийством, а затем перезарядил автомат и выстрелил в него и стоящую за ним жену.

Раненый мужчина отполз на кухню и заперся там. Стрелок попытался открыть дверь, а когда не смог это сделать, стал стрелять в дверь. Женщину задело по касательной, она в это время побежала в другую комнату, чтобы спрятать детей. В это время на крики из комнаты вышел друг семьи, находившийся в гостях. Стрелок выстрелил и в него.

Двоих мужчин с тяжелыми травмами госпитализировали. У пострадавших пробиты легкие, печень, а одному из них пришлось ампутировать кисть руки. Женщину задело по касательной.

Сделав свое дело, мужчина скрылся с места преступления. Его задержали в нескольких кварталах от дома. Он оказался бывшим мужем хозяйки квартиры, а потерпевшие — жильцами, которые, по ее словам, имели долг по квартплате. Олеся Титова утверждает, что перед происшествием женщина звонила ей и угрожала, что с ними "разберутся".

При задержании у мужчины нашли автомат АК-74, 112 патронов к нему, граната Ф-1 ("лимонка"), шесть наступательных гранат, тротиловая шашка, три запала, топор и нож. Во время обыска дома у него нашли 28 выстрелов для подствольного гранатомёта и другие боеприпасы, а также электрошокер. Найденное оружие отправили на экспертизу.

Следствие намерено заключить мужчину под стражу. Ему грозит уголовное дело по факту покушения на убийство лиц и, возможно, по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов.