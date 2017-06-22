"Однокласснице" грозит "камчатка"

Анастасия Корягина, корреспондент altapress.ru.

Пострадавшие писали заявления в полицию, но в подавляющем большинстве случаев в возбуждении дел отказали. Тогда люди стали жаловаться в ГУ МВД и прокуратуру, но видимого результата не получили. Следующей инстанцией для них стала редакция СМИ.

В прокуратуре мне сообщили, что намерены проверить законность вынесения отказов и сведения о неправомерных действиях продавца из "Одноклассников". А проверять есть что: по подсчетам обратившихся, только официально деньги потеряли 107 человек (это те, кто написал заявления в полицию), а общая сумма ущерба превышает 1,5 млн рублей.

Рассказы пострадавших написаны словно под копирку: сделали заказ, сроки доставки вышли, продавец ответила, что все пришло, просто некогда отдать. Как только покупатель собирался ехать за товаром сам, у предпринимателя появлялись срочные дела. Многих "кормили завтраками" по полгода и больше. Люди ничего не предпринимали, пока их не расшевелили более активные обманутые покупатели.

Впрочем, сама предпринимательница утверждает, что никого не обманывала. "Товары покупатели получали по спискам и порой приходили с ними повторно, а я это не фиксировала и “попадалась”. Также я позволяла людям самим набирать товар, поскольку очереди были дикие, я сама не успевала. В итоге образовалась большая недостача. Это и стало причиной задолженности", — объяснила ситуацию женщина.

Отличная выходит история: покупатели доверяют продавцу, продавец — покупателям. В итоге у всех проблемы.

Предприниматель утверждает, что работает над возвратами и предлагает людям либо дождаться товара, либо получать долг частями. "Как только появляются свободные деньги, я раздаю долги", — говорит женщина. Но покупатели недовольны: во-первых, они о возвратах не слышали, а во-вторых, настолько обижены таким отношением, что хотят возбуждения уголовного дела о мошенничестве. А за это грозит срок.

Что заставляет людей так рисковать своими деньгами? Доверчивость, русский авось, погоня за дешевизной? Наверное, все сразу. Я и сама однажды поступила точно так же: заказывала мебель и переводила деньги на карту перед доставкой. Мне все привезли, хотя, признаюсь, сомнения были. Но я решила, что если что — пойду в полицию. А получается, что найти и наказать продавца в случае обмана не так-то просто.

Между тем потерпевшим уже пришел ответ из ГУ МВД о том, что их доводы подтвердились, а проверку возобновили. Мошенничество могут и не усмотреть, а вот наказать административно за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием — запросто. Только за это грозит штраф от пяти тысяч рублей. Принесет ли удар по кошельку пользу, учитывая, что продавец и так вся в долгах как в шелках — большой вопрос.