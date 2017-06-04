Одной левой: на Алтае женщина украла палас, два телевизора, стол, шкаф

По предварительным данным, в середине октября прошлого года жительница села Староалейское 1982 года рождения проникла в дом, который был не заперт, и похитила два телевизора, кухонный стол, палас и шкаф. Женщина знала о том, что в доме временно никто не проживает.

Заявление о краже имущества поступило в полицию только в конце мая этого года. Подозреваемая была задержана сотрудниками уголовного розыска.

Все похищенное правоохранители обнаружили по месту жительства задержанной и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении краевого главка МВД.