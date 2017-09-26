Ограду Центрального парка в Барнауле поставят в ноябре

Новый забор у Центрального парка в Барнауле установят не в октябре, как сообщалось ранее, а в ноябре. Об этом сообщила начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства администрации Барнаула Светлана Чаузова.
По ее словам, оказалось непросто выбрать качественный киприч, который был бы устойчив к влаге и выполненная из него центральная входная арка не требовала бы дополнительных эксплуатационных затрат как минимум 20 лет. "Вопрос прорабатывается с определенными поставщиками, это огромная работа", — подчеркнула Чаузова.
Как отметила чиновница, новая ограда Центрального парка будет выполнена в сочетании двух стилей — классицизма и модернизма.
На замену 300 метров ограды администрация Барнаула выделила 15 млн рублей. Еще в 13 млн рублей обошлось производства чугунных конструкций на заводе в Камне-на-Оби.
Парк и его новая ограда входят в комплекс достопримечательностей проекта "Барнаул – горнозаводской город". Они вплотную прилегают к Барнаульскому сереброплавильному заводу, а также соседствует с Горной аптекой.
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