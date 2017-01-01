Ограничили ограничения: суд запретил отключать электроэнергию на алтайском "Альтаире-агро"

На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На предприятии "Альтаир-агро". Май 2010 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

По его заявлению, электроэнергия необходима "Альтаир-Агро" для функционирования оборудования котельной, системы вентиляции корпусов свинокомлексов в селе Клочки и в Паново, внутренней циркуляции теплоносителя, двух тепловых пушек в корпусах свинокомплексов, систем тепло- и водоснабжения. А частичное, а тем более полное, ограничение подачи электроэнергии приведет в остановке производственного оборудования и прекращению работы прилегающего общежития.

Что касается расчетов, то их конкурсный управляющий считает в нынешней ситуации невозможными.

Из материалов Арбитражного суда Алтайского края:

В настоящее время на счетах "Альтаир-Агро", открытых в банках, отсутствуют денежные средства. Основная масса сельскохозяйственных животных, за счет выручки от реализации которых финансировалась текущая деятельность должника, продана. Планируемые поступления от продажи продукции в рамках исполнения имеющихся договоров (в пределах 1 млн рублей.) недостаточны для удовлетворения требований "Алтайэнергосбыт". Кроме того, у "Альтаир-Агро" имеется задолженность по текущим платежам первой и третьей очереди. Систематически возникают требования по текущим платежам второй очереди (сумма заработной платы продолжающих работать работников). Также требуются денежные средства для закупки угля для котельной. Соответственно, планируемые незначительные поступления денежных средств до продажи имущества должника будут направлены на удовлетворение указанных требований.

Из документов Арбитража следует: за долги "Алтайэнергосбыт" хотел частично отключить животноводческий объект с 30 января, а со 2 февраля - полностью. Суд доводы энергетиков не поддержал, сославшись на то, что полный расчет по долгам не возможен. Произойти это может только полной продаже "Альтаир-агро". Теперь энергетикам остается либо доказывать свою правоту в вышестоящей инстанции, либо ждать расчетов после торгов. Согласно документам суда, долг предприятия перед гарантирующим поставщиком на 12 января составлял 3,9 млн рублей.

Напомним, продажа "Альтаир-агро" должна была состояться 29 декабря прошлого года. Однако из-за подачи заявления с суд о пересмотре оценочной стоимости свинокомплекса со стороны бывшего владельца Сергея Ножкина, аукцион был отменен. Позже первый вице-премьер правительства Алтайского края Александр Лукьянов сообщил, что стороны якобы нашли общий язык по основным вопросам и торги могут возобновиться в течении полугода.