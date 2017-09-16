Огромный астероид может уничтожить Марс

Ученые считают, что астероид 2015 UM67, открырый с помощью российского телескопа-робота в 2015 году, может столкнуться с Марсом. Если это произойдет, последствия для Красной планеты будут печальными. Сообщает tdnu.ru.
Диаметр астероида - 1 км (для сравнения: того, что упал в Челябинске - 20 м), а масса - более 150 млн тонн. Он совершает оборот вокруг солнца за два земных года. Ученые не исключают и столкновение с Землей. Но для нее последствия будут менее тяжелыми, потому что она в два раза больше Марса и у нее есть атмосфера, где астероид частично сгорит. Когда именно может произойти столкновение 2015 UM67 с Марсом, не уточняется.
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