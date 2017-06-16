Огромный комплекс бассейнов открылся на озере Ая

Комплекс бассейнов "АлтАйская Ривьера" заработал на территории парк-отеля "Озеро Ая"
Горный Алтай всегда был идеальным местом для отдыха. Единственное, чего не хватало в этом чудесном месте — водоемов, подходящих для купания и пляжного отдыха. Ведь климат в горах достаточно суров, вода здесь почти никогда не прогревается до комфортных температур, а в большинстве горных рек и озер купаться в принципе опасно, особенно, это касается детей.
Но теперь проблема решена, ведь 10 июня на территории парк-отеля "Озеро Ая" начал работать комплекс бассейнов "АлтАйская Ривьера".
Новый комплекс является одним из самых больших не только на территории Горного Алтая, но и во всей России.
Три бассейна европейского класса, по общей площади поверхности воды не имеющие аналогов в России, рассчитаны более чем на две тысячи посетителей одновременно. Самые современные технологии очистки и подогрева воды гарантируют безопасное и комфортное купание.
На "АлтАйской Ривьере" предлагают качественно новый уровень отдыха для всей семьи. Здесь обустроена отдельная детская зона с квалифицированными аниматорами и всевозможными развлечениями.
А пока детишки играют и купаются под присмотром персонала, родители смогут насладиться элитным отдыхом и высококлассным сервисом.
На территории комплекса работает бар, в котором всегда можно попробовать фирменные прохладительные напитки.
Комплекс бассейнов "АлтАйская Ривьера" располагается на территории Алтайского района Алтайского края в поселке Катунь, в трехстах метрах от озера Ая.
Адрес: пос. Катунь, ул. Нагорная, 1 (территория парк-отеля "Ая")
Телефон для справок: 8 (963) 510-50-50
"АлтАйская Ривьера" в социальных сетях: "Инстаграм", "Вконтакте"