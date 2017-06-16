Огромный комплекс бассейнов открылся на озере Ая

Комплекс бассейнов "АлтАйская Ривьера". Фото: архив парк-отеля "Ая". Комплекс бассейнов "АлтАйская Ривьера". Фото: архив парк-отеля "Ая". Комплекс бассейнов "АлтАйская Ривьера". Фото: архив парк-отеля "Ая". Комплекс бассейнов "АлтАйская Ривьера". Фото: архив парк-отеля "Ая". Комплекс бассейнов "АлтАйская Ривьера". Фото: архив парк-отеля "Ая". Комплекс бассейнов "АлтАйская Ривьера". Фото: архив парк-отеля "Ая".

Но теперь проблема решена, ведь 10 июня на территории парк-отеля "Озеро Ая" начал работать комплекс бассейнов "АлтАйская Ривьера".

Новый комплекс является одним из самых больших не только на территории Горного Алтая, но и во всей России.

Три бассейна европейского класса, по общей площади поверхности воды не имеющие аналогов в России, рассчитаны более чем на две тысячи посетителей одновременно. Самые современные технологии очистки и подогрева воды гарантируют безопасное и комфортное купание.

На "АлтАйской Ривьере" предлагают качественно новый уровень отдыха для всей семьи. Здесь обустроена отдельная детская зона с квалифицированными аниматорами и всевозможными развлечениями.

А пока детишки играют и купаются под присмотром персонала, родители смогут насладиться элитным отдыхом и высококлассным сервисом.

На территории комплекса работает бар, в котором всегда можно попробовать фирменные прохладительные напитки.

Комплекс бассейнов "АлтАйская Ривьера" располагается на территории Алтайского района Алтайского края в поселке Катунь, в трехстах метрах от озера Ая.