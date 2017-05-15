Охранник Яроша прострелил таксисту ноги за отказ кричать "Героям слава!"

В минувшие выходные в Днепродзержинске (ныне Каменское) радикал стрелял в водителя такси за то, что тот отказался отвечать на националистический лозунг "Слава Украине!".
В машине ехали трое людей, связанных с депутатом верховной рады Дмитрием Ярошем. Когда таксист не захотел отвечать на приветствие националистов словами "Героям слава!", водителя вначале ударили сзади, после этого пассажиры начали бить автомобиль. Но этого хулиганам оказалось мало, один из них достал пистолет и прострелил обе ноги таксисту, сообщает Life.ru.
Подоспевшие на место происшествия коллеги таксиста вступились за раненного. Завязалась драка, во время которой ранение получил еще один водитель такси.
Двух нападавших сумели задержать правоохранители, один из хулиганов скрылся. У задержанных изъяли пистолет, биту и удостоверение личности охранника депутата Яроша. Пострадавших доставили в больницу.
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