Что продавали народные умельцы на Шукшинском фестивале в Сростках

22 июля в Сростках народными гуляниями завершились "Шукшинские дни на Алтае". Умельцы из России и Узбекистана продавали свои товары на малой родине Василия Шукшина.
Антонина Баталова продает окарины из глины. У ее стеллажа крутятся дети, которые стараются выбрать самую свистящую и яркую игрушку. Свистульки стоят 100 рублей.
Антонина Баталова,
продавец:
Наша семья из поколения в поколение занимается лепкой из глины. Сама я делаю игрушки больше десяти лет. Этому ремеслу меня научил дедушка. Он делал свистульки из коричневой глины, а мне захотелось чего-то яркого и я раскрасила их. После этого от юных покупателей не было отбоя!
На изготовление одной свистульки уходит несколько дней. Сначала я делаю заготовки, потом муж закаляет их в специальной печи при температуре выше тысячи градусов. Только после этого я крашу и продаю.
Зоя Кибанова привезла в Сростки свои фотографии и куклы. Снимки лесов и лебедей стоят от 200 рублей, а игрушки от 300 рублей.
Зоя Кибанова,
продавец:
На мое пятидесятилетие родственники подарили мне простенький фотоаппарат. Теперь, куда бы я не поехала, то смотрю на мир через объектив. Раньше я выступала как артистка в небольшом ансамбле, а потом решила не только петь народные песни, но и делать традиционные куклы, что тоже приносит небольшой доход.
Маргоба Шерматова привезла из Узбекистана глиняную посуду. Маленькие тарелки стоят 200 рублей, а стоимость больших блюд превышает 1000 рублей.
Маргоба Шерматова,
продавец:
Керамика — традиционный вид народного искусства Узбекистана. Нашу посуду делают в небольшом селении в Ферганской долине. Все мои предки были керамистами. Искусству создания посуды меня научил отец. Тарелки называется поющими, потому что звенят, как хрусталь. Это достигается благодаря долгому обжигу при высокой температуре.
Александр Волобуев учит детей делать игрушки из глины и продает готовые свистульки. Стоимость начинается от 50 рублей.
Александр Волобуев,
продавец:
Традиционные алтайские игрушки я научился делать в свободное от работы время. Постепенно увлечение превратилось в серьезное занятие, которому я с удовольствием учу всех желающих.
Ольга Бабина продает славянские куклы-обереги. Стоимость игрушек начинается от 100 рублей.
Ольга Бабина,
продавец:
Каждая игрушка имеет специальное предназначение. В крестьянской избе кукол было очень много. Считалось, что чем больше кукол, тем больше счастья. У меня дома все кругом завалено тряпочками. Я безумно люблю делать игрушки. Каждый, кто покупал мои куклы, говорил, что они приносят счастье и охраняют дом от злых духов.
Ярмарка не обошлась и без традиционных сростинских пирожков, холодного кваса и ягоды, собранной в окрестных лесах.
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