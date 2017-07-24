Что продавали народные умельцы на Шукшинском фестивале в Сростках

Наша семья из поколения в поколение занимается лепкой из глины. Сама я делаю игрушки больше десяти лет. Этому ремеслу меня научил дедушка. Он делал свистульки из коричневой глины, а мне захотелось чего-то яркого и я раскрасила их. После этого от юных покупателей не было отбоя!

На изготовление одной свистульки уходит несколько дней. Сначала я делаю заготовки, потом муж закаляет их в специальной печи при температуре выше тысячи градусов. Только после этого я крашу и продаю.