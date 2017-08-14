Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Около 500 барнаульцев одновременно рисовали сыр. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Несмотря на дождливую погоду, на фудкорте торгового центра "Пионер" было не протолкнуться. Дети и их родители старались занять самые удобные места ближе к сцене. На столах уже ждали краски и бумага. До начала фестиваля ребята усердно тренировались рисовать главный символ праздника – сыр.

Семья Гельмель пришла на фестиваль в полном составе. Александр, глава семьи, рассказал, что сыр для них – любимый продукт:

"В нашей семье все заядлые сыроеды. Каникулы у моих детей, Герхарда и Катарины, приближаются к концу, и нам очень хотелось, чтобы в выходные они не сидели дома. На празднике мы больше всего хотим увидеть мастер-класс от художников, потому что дети очень любят рисовать".

На фестивале детского творчества опытные художники из группы Only Art учили ребят рисовать. Участники должны были написать картину, на которой изображен смешной мышонок с сыром. Дети внимательно следили за движениями художников и старались повторять за ними.

Художник Нина Науман уже не первый год работает с детьми: "Такие праздники объединяют людей. Малыши общаются друг с другом и с родителями. Совместная деятельность плодотворно влияет на развитие детей. Мы здесь, чтобы помочь ребятам и показать, что рисовать совсем не сложно!".

Одновременно на фестивале работало несколько творческих площадок. Мастера из студии Hand Made учили всех желающих делать красивые поделки. Немало ребятишек можно было увидеть у фотозоны с Микки и Минни Маусом, которую установил журнал "Телепарк". Дети с радостью фотографировались с любимыми героями мультфильмов.

В перерывах между рисованием перед гостями праздника выступали ребята из студии танцев "Феерия". Юные художники откладывали кисточки в сторону и пританцовывали вместе с ними. Кроме того, настроение участникам фестиваля поднимала и группа Groo. Вместе с музыкантами ребята пели веселые песни из любимых мультфильмов.

Антон Смирнов, ученик 6 класса, пришел на праздник вместе с родителями:

"Я очень люблю сыр, поэтому с удовольствием пришел на этот фестиваль. На улице идет дождь, и родители сначала не решались идти в такую погоду на праздник. К счастью, мне удалось их уговорить. Мне нравится, что художники учат нас рисовать. Раньше я не знал, как правильно нужно смешивать краски и делать картинку объемной".

В конце праздника все участники получили приятные подарки от спонсоров. Среди них был Барнаульский молочный комбинат, журнал "Телепарк" и магазин Hand Made.

Константин Санталов