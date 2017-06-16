Около двух миллиардов рублей направит "Алтайэнерго" на повышение надежности энергоснабжения

Руководитель крупнейшей электросетевой компании региона в своем докладе отметил, что прохождение осенне-зимнего периода 2016/2017 филиалом "Алтайэнерго" осуществлялось в штатном режиме. В 2016 году в каждом производственном подразделении предприятия были успешно реализованы мероприятия по выполнению основных и дополнительных условий готовности к работе в осенне-зимний максимум нагрузок на электрооборудование.

Для оперативного устранения технологических нарушений в филиале создано 244 аварийно-восстановительных бригад, в составе которых 1162 человек и 406 единиц специальной техники. На базе семи производственных отделений филиала в готовности находилось 20 резервных источников снабжения электроэнергией – передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 1662 кВт.

Прошедший период ОЗП отличался большим количеством штормовых предупреждений. Это увеличило частоту введения режимов повышенной готовности и особых режимов работы филиала. В РПГ персонал "Алтайэнерго" работал 17 раз, а в особом режиме – четыре раза.

Важнейший этап подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017/2018 годов – ремонтная кампания. Алтайские энергетики выполнят ремонт более полутора тысяч километров воздушных линий 35-110 кВ, около девяти тысяч километров воздушных линий 0,4-10 кВ. Подстанции 35-110 кВ будут отремонтированы в количестве 203 единицы, а ТП и КТП – около двух тысяч штук. Объем финансирования ремонтной программы "Алтайэнерго" составляет более полумиллиарда рублей.

Капитальные вложения инвестиционной программы "Алтайэнерго" также направлены на повышения качества и надежности энергоснабжения потребителей. В 2017 году они составят около полутора миллиардов рублей. Наиболее крупные инвестпроекты предприятия: реконструкция подстанций 110/10кВ "Славгородская", "Шипуновская", "Пригородная", реконструкция воздушных линий 35 кВ "Коминтерн-Полуямки", "Целинное – Мартыново", "Третьяково – Староалейка". Кроме того будет построено более 100 километров ЛЭП напряжением 10 и 0,4 кВ.