Около 500 жилых домов Барнаула находились без газа из-за аварии

В 14.00 6 октября от диспетчера компании "Газпром газораспределение Барнаул" поступило сообщение о повреждении газопровода на ул. Власихинская, 97. Под отключение попали около 500 жилых домов.
Специалисты аварийных бригад восстановили газоснабжение к вечеру. На месте работали 15 человек, 5 единиц техники, из них от МЧС России 3 человека, 1 единица техники. С последствиями аварии справлялись 4 аварийные бригады: две от "РусьЭнерго" и две от "Газпром газораспределение Барнаул".
Газа не было в районе, ограниченном улицами Власихинская, Павловский тракт, Фурманова, Белоярская.
Аварийно-восстановительные работы завершили, газоснабжение восстановлено.
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