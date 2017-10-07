Около 500 жилых домов Барнаула находились без газа из-за аварии

Специалисты аварийных бригад восстановили газоснабжение к вечеру. На месте работали 15 человек, 5 единиц техники, из них от МЧС России 3 человека, 1 единица техники. С последствиями аварии справлялись 4 аварийные бригады: две от "РусьЭнерго" и две от "Газпром газораспределение Барнаул".

Газа не было в районе, ограниченном улицами Власихинская, Павловский тракт, Фурманова, Белоярская.

Аварийно-восстановительные работы завершили, газоснабжение восстановлено.