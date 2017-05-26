Оконопись Тихомирова. В Барнауле открывают выставку самобытного мастера

Народный художник России, профессор, член-корреспондент Академии художеств, председатель Творческого союза художников, почетный член Союза художников Китая, Кавалер Ордена Дружбы, Кавалер ордена "Благотворение" — всё это Тихомиров. Его работы находятся в музейных и частных собраниях по всему свету, пять картин — в личной коллекции президента России. А он, здороваясь с кем бы то ни было, всегда протягивал руку и представлялся просто: "Саша".

— Саша был удивительным человеком. Удивительно простым, — рассказывает алтайский художник Пиргельди Широв. С Тихомировым он дружил 10 лет. — Многочисленные звания и награды совсем не меняли его характер. Его признавали во всём мире, а он оставался скромным, щедрым, "лёгким" человеком. И свои картины он писал так же — на простом, понятном каждому языке. В этом, я думаю, и была его гениальность.

В 1995 году Александр Тихомиров создал и зарегистрировал в авторском обществе новое направление в живописи под названием "оконопись". Оконопись Тихомирова — это религиозные сюжеты, искусно выполненные темперой на старых деревянных ставнях.



— Александр Тихомиров прошёл непроторенным путём. Он создал новую форму в искусстве, — говорит член-корреспондент Российской академии художеств Михаил Шишин, — Я вижу несколько причин, по которым это удалось именно ему. Во-первых, Тихомиров — профессиональный художник, получивший замечательное образование. Очень важно и то, что учил его выдающийся отечественный живописец Гелий Коржев, который был не просто мастером, а очень нравственным и добрым человеком. Такие же качества он передал и своему ученику. Думаю, именно этот духовный стержень вместе с собственным религиозным чувством подтолкнули художника к важному творческому и метафизическому открытию.

По сути — что такое икона? Философ Павел Флоренский говорил: икона — это то, что связывает между собой наш мир и мир "горний", это окно, через которое мы видим иной мир. И Тихомиров развивает эту мысль. Представьте себе окно обычного деревенского дома. Вообразите, сколько раз люди сидели у этого окна и ждали кого-то, сколько раз они молились возле него за своих родных. Молитвы осели на этом старом окне, и художник отображает их, делает их не умозрительными, а очевидными. Вся его стилистика на этом построена. Образы Тихомирова не написаны, они просто проявились через толщину времени, через патину.

— Он никогда не работал стоя, — вспоминает Пиргельди Широв, — Про героев своих картин Саша говорил: "это мои собеседники, почему я должен рядом с ними стоять". Да, он действительно видел эти лики на ставнях, он буквально вытаскивал их наружу. И они оживали. Я собственными глазами видел, как в Музее современного русского искусства в Харбине одна китаянка плакала, посмотрев на его картины. Она говорила тогда: "Сколько же глаз смотрят на меня".

Александра Тихомирова очень любила его семья и ценили друзья. В мастерскую оконописца приходили не только художники, искусствоведы и коллекционеры. Там бывали и чиновники, и политики, и артисты, и таможенники, например. "Они уважали Сашу не только за талант, — добавляет Пильгерди, — Он умел дружить."

А ещё он был человеком слова.

— Александр Евгеньевич любил поговорить, но пустых слов не было никогда, — рассказывает владелец картинной галереи "Нагорная" Роман Фукс, — Всё, что обещал, он делал. В 2016 году, когда он приезжал в Барнаул, я познакомил его со своей семьей. Художник был у нас в гостях и за общим столом обмолвился, что хочет подарить моей маме одну из своих икон. Мы не восприняли это всерьез и забыли. Недели не прошло, как эту икону нам доставили.

Из той прошлогодней поездки на Алтай оконописец привёз много пейзажей. Их тоже можно будет увидеть в "Нагорной", как и знаменитые иконы. "Вы только вглядитесь в эти картины, они простые и невероятные одновременно, — восхищается Пиргельди Широв, — У каждого пейзажа свой колорит. И знаете что: когда в тот раз Саша приехал к нам, на Алтае была бесснежная осень. А потом снег выпал. Он тогда всё смеялся: "Я приехал ненадолго, но успел и осень написать, и зиму. Приеду в следующем году — остались лето и весна".

Художник умер на 62 году жизни.