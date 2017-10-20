20 октября на Алтае прогнозируют промозглую погоду

Ветер, дождь и даже мокрый снег прогнозируют алтайские синоптики днем 20 октября. Температура на столбиках термометров поднимется максимум до +12, но по ощущениям будет намного холоднее — из-за ветра и дождя.

Погода в Алтайском крае В большинстве районов дождь. Утром в предгорьях — дождь с мокрым снегом. Температура воздуха +7...+12.

Ветер южный, 7-12 м/с местами порывы 17-22 м/с. Погода в Барнауле Временами дождь. Температура воздуха +8...+10.

Ветер южный, 7-12 м/с, днём порывы 12-17 м/с.