13 октября в честь дня рождения галереи и школы живописи Нагорная в Барнауле состоится благотворительный аукцион

Автор пейзажа "Над Саввушкой прошла гроза" Александр Варов выпускник Ново-алтайского художественного училища 1981 года.

Его учителем по классу живописи был член Союза Художников России И. Мамонтов. Более 25 лет жил в Змеиногорске будучи преподавателем Змеиногорской детской художественной школы. В настоящее время преподаватель Новоалтайской художественной школы.

Композиция картины "Над Саввушкой прошла гроза" построена в горизонтальных ритмах, главным "персонажем" является озеро известное под названием "Колыванское", а так как в 3-4 км. от него находится село Саввушкино (Саввушки), то озеро называют иногда по названию села "Саввушка". Змеиногорский район и районный центр Змеиногорск овеяны многочисленными легендами, которые породила необыкновенность, оригинальность ландшафта, прихотливость рельефа.

Само название "Колыванское озеро" связано с фольклорным именем богатыря Колывана Ивановича, разбросавшего по берегам озера мощные плиты гранита. В скалах можно увидеть фантастические формы, напоминающие черепах, змей и других живых существ (в зависимости от воображения зрителя). Легенды и история утверждают, что берега озера - это следы прибоя древнего моря, отсюда их сложность, обрывистость и "слоеность".

Фактура (характер мазка) и колорит данной картины сложные: на поверхности озерной воды отражаются всполохи небесной грозы, в небесах- бурное движение облаков, света; сложные очертания скал мрачные как бы отражающие темную небесную тучу, но взгляд зрителя привлекает как бы светящийся склон горы справа. Эта многоцветная скала напоминает шкатулку с красивыми цветными минералами, которыми богата змеиногораская земля.

Колыванское озеро привлекает туристов, путников - это одно из красивейших мест Алтая.

Все средства ,собранный от продажи картины, будут направлены на благотворительность.

Аукцион станет частью большого праздничного вечера. Организаторы готовят для гостей мастер-классы, открытие выставки Натальи и Александра Варовых "Змеиногорские миражи", акустический концерт барнаульских групп и вкусный торт.

Вход свободный.

Дата и время: 13 октября 2017 г. в 18.30

Место: Галерея Нагорная, ул. Аванесова,30

Инстаграм: @Nagornayagallery