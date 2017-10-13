13 октября в честь дня рождения галереи и школы живописи Нагорная в Барнауле состоится благотворительный аукцион

Лотом аукциона станет картина Александра Варова "Над Саввушкой прошла гроза" (холст/масло, 2008 год, 100х73 см).
Автор пейзажа "Над Саввушкой прошла гроза" Александр Варов выпускник Ново-алтайского художественного училища 1981 года.
Его учителем по классу живописи был член Союза Художников России И. Мамонтов. Более 25 лет жил в Змеиногорске будучи преподавателем Змеиногорской детской художественной школы. В настоящее время преподаватель Новоалтайской художественной школы.
Композиция картины "Над Саввушкой прошла гроза" построена в горизонтальных ритмах, главным "персонажем" является озеро известное под названием "Колыванское", а так как в 3-4 км. от него находится село Саввушкино (Саввушки), то озеро называют иногда по названию села "Саввушка". Змеиногорский район и районный центр Змеиногорск овеяны многочисленными легендами, которые породила необыкновенность, оригинальность ландшафта, прихотливость рельефа.
Само название "Колыванское озеро" связано с фольклорным именем богатыря Колывана Ивановича, разбросавшего по берегам озера мощные плиты гранита. В скалах можно увидеть фантастические формы, напоминающие черепах, змей и других живых существ (в зависимости от воображения зрителя). Легенды и история утверждают, что берега озера - это следы прибоя древнего моря, отсюда их сложность, обрывистость и "слоеность".
Фактура (характер мазка) и колорит данной картины сложные: на поверхности озерной воды отражаются всполохи небесной грозы, в небесах- бурное движение облаков, света; сложные очертания скал мрачные как бы отражающие темную небесную тучу, но взгляд зрителя привлекает как бы светящийся склон горы справа. Эта многоцветная скала напоминает шкатулку с красивыми цветными минералами, которыми богата змеиногораская земля.
Колыванское озеро привлекает туристов, путников - это одно из красивейших мест Алтая.
Все средства ,собранный от продажи картины, будут направлены на благотворительность.
Аукцион станет частью большого праздничного вечера. Организаторы готовят для гостей мастер-классы, открытие выставки Натальи и Александра Варовых "Змеиногорские миражи", акустический концерт барнаульских групп и вкусный торт.
Вход свободный.
Дата и время: 13 октября 2017 г. в 18.30
Место: Галерея Нагорная, ул. Аванесова,30
Инстаграм: @Nagornayagallery
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.